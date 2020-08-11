AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

إقبال كبير من الشباب والسيدات على لجنة أحمد عبد العظيم بمعصرة حلوان

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:18 م
إقبال كبير من الشباب
إقبال كبير من الشباب والسيدات على لجنة أحمد عبد العظيم
Advertisements
يارا زكريا
شهدت لجنة أحمد عبد العظيم بمعصرة حلوان إقبالا كبيرا من الشباب والسيدات للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، التي انطلقت اليوم وتستمر حتى غد لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.

كما كلفت الهيئة منسق طوابير بمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.

وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما  اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انطلاق الانتخابات بمدرسة الشهيد أحمد عبد العزيز بحدائق حلوان

انتخابات الشيوخ 2020.. أغاني وطنية أمام مدرسة الشهيد أحمد عبد العظيم بالمعصرة

إقبال كثيف من الناخبين على انتخابات مجلس الشيوخ في العياط .. شاهد

إقبال متوسط أمام مدرسة السيدة زينب الجديدة في انتخابات الشيوخ

لحماية الناخبين.. شاهد.. تكثيف أمني أمام لجنة أحمد عبد العظيم بمعصرة حلوان

بالكمامات.. إقبال كبير من الناخبين على لجان مدينة بدر في انتخابات الشيوخ

ترشيحاتنا

شقيقة محمد رمضان: العين حق والحسد حق

انبسط كتير إني شوفتكم.. حسن شاكوش مع أبناء السقا وعامر منيب

تركيا تتجاهل تحذيرات دولية بشأن عملياتها فى المتوسط.. وتحرك عاجل من اليونان

أبرزهم مدافع إشبيلية.. 4 لاعبين لخلافة راموس بـ ريال مدريد

هزة أرضية بقوة 4.3 درجة تضرب جنوب إيران

فشل صفقة انتقال ديبالا إلى ريال مدريد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالطفطف.. النساء تتوجه إلى لجان رأس البر للإدلاء بأصواتهن في انتخابات الشيوخ

فوبيا الطعام.. حالة نادرة تجبر مريضة على تناول نوعين فقط من الطعام لـ4 أعوام

بعد إطلاقه.. كل ما تريد معرفته عن لقاح كورونا الروسي