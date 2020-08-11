ملتزمون بالكمامات| الأنبا تكلا ووفد كنسي يدلون بأصواتهم في دشنا..صور

أدلى الأنبا تكلا، أسقف دشنا وتوابعها، بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ، فى لجنة مدرسة أبوبكر الإعدادية بمدينة دشنا، فى محافظة قنا









جاء ذلك صباح اليوم الاول لانتخابات الشيوخ، وعلى رأس وفد من كهنة دشنا، وسط التزام تام بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.











وأكد الأنبا تكلا، أن التصويت في الانتخابات حق يكفله الدستور والقانون للجميع ولابد أن يشارك الجميع، مشددا على ضرورة المشاركة لصنع مستقبل أفضل لمصر وللمصريين.









بدأت اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم، و 100 نظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.









بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا"مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر"، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.





واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات، كما كلفت الهيئة منسق طوابير بمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.





وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، و نفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.









و تشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.اقـرأ أيضًا :