شرق المتوسط على حافة البركان| هل يتدخل الجيش اليوناني لوقف أطماع أردوغان؟

مع استمرار استفزازات تركيا في شرق البحر المتوسط، دعا ألكسيس تسيبراس، زعيم المعارضة اليونانية، إلى منع سفينة "عروج ريس" التركية للمسح الزلزالي من دخول منطقة الجرف اليوناني بجنوب جزيرة "كاستيلوريزو" وطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي لمناقشة التوترات المتصاعدة في المنطقة.





وفي تصريحات نشرت بعد مكالمة مع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الثلاثاء ، قال إن القوات المسلحة اليونانية تعرف كيفية منع السفن التركية من الحفر داخل الجرف القاري لليونان لأنها فعلت ذلك من قبل في حادث مماثل في أكتوبر 2018.





وقال تسيبراس، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الطريقة التي يتم بها أنشطة التنقيب التركية غير القانونية يجب أن تتوقف"، مضيفا أن هذه الطريقة معروفة للقوات المسلحة اليونانية منذ أكتوبر 2018، عندما أوقفت محاولات تركيا ، معربا عن ثقته الكاملة في الجيش اليوناني.





وقال تسيبراس أيضا إنه طلب من ميتسوتاكيس بالتوقف عن تسريب الحجج التي لا أساس لها" ، مثل أن الأنشطة الاستكشافية للسفينة التركية تم إعاقتها بطريقة أو بأخرى أو حتى أصبحت مستحيلة بسبب الضوضاء التي تسببت بها السفن العديدة التي تبحر في المنطقة.





وتابع أنه "ما يقلقنا ليس الأنشطة الاستكشافية التي تقوم بها عروج، ولكن أنها تنتهك الحقوق السيادية لوطننا الأم".





جاء ذلك في وقت صرح فيه وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو بأن تركيا ستدافع حتى النهاية عما وصفه بـ "حقوقها" في شرق المتوسط، وأنها لن تتهاون في ذلك.





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وطلبت اليونان عقد اجتماع طارئ لمجلس الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي مع تصاعد التوترات مع تركيا بشأن الحدود البحرية بعد أن أرسلت أنقرة سفينة مسح جنوب كاستيلوريزو.





ووضعت اليونان جيشها، أمس الاثنين، على أهبة الاستعداد بعد إرسال تركيا سفينة التنقيب إلى الجرف القاري اليوناني، وسط مواصلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التصعيد في المنطقة مع أثينا ونيقوسيا.