كارثة لبنان.. ارتفاع عدد ضحايا الانفجار الرهيب .. وهذا عدد المفقودين

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع جديد في عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت الرهيب، وذلك بعدما أعلنت في وقتٍ سابق إن الضحايا مرشحون للزيادة، كون الكثيرين من اللبنانيين الذين كانوا في دائرة الانفجار في عداد المفقودين.





وقالت الوزارة اللبنانية، إن عدد الضحايا وصل إلى 171 حالة وفاة، فيما يتراوح عدد المفقودين بين 30 و40 مفقودًا، وذلك في حصيلة كارثية تضاف إلى الأزمات التي تمر بها لبنان، الذي يشهد انقسامًا سياسيًا حادًا.





وسبق وأعلنت الحكومة اللبنانية عن سقوط أكثر من 160 شهيدًا جراء الانفجار وأكثر من 6000 آلاف جريح، أكثر من مائة منهم حالتهم خطرة.





وأمس قدمت حكومة رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب إستقلاليتها، مدفوعة ومظاهرات شعبية عارمة، دعت لرحيلها.





وتتواصل توابع كارثة لبنان بعد مرور أسبوع كامل على الإنفجار المروع الذي يقال إنه أشبه بانفجار نووي مصغر، وتتكشف الحقائق رويدًا رويدًا.





وتقول التقديرات الحكومية إلى الآن، إن كارثة الإنفجار بلبنان كانت نتيجة شحنة مخزنة منذ سنوات من مادة نترات الأمونيوم، وهي ما أدت إلى الكارثة بعد تعرضها لمصدر حراري.



