AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

في احتفالية بحضور الخطيب .. الأهلي يعلن تحويل ملعب السلام إلى استاد الأهلي غدا ويطلق نسرا من الملعب

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 06:23 م
ملعب السلام
ملعب السلام
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
يعلن النادي الأهلي مساء غد الأربعاء عن تحويل ملعب استاد السلام الدولي لاستاد الأهلي، من خلال حفل كبير ينطلق في السابعة مساء بحضور محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي .

وأكدت مصادر لصدى البلد أن هناك فكرة استعانة بنسر حقيقي ينطلق من منصة على أرض الملعب كخطوة لترويج شعار النادي.

وقال مصدر من إدارة الأهلي لصدى البلد ان "الأهلي شكل لجنة رسمية للعمل على إتمام الإجراءات للإعلان عن المرحلة الأولى غدا الأربعاء، يعقبها الإعلان عن باقي المراحل خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "نعقد اجتماعات على مدار اليوم من أجل الإعلان بشكل رسمي عن تغيير اسم ملعب السلام إلى استاد النادي الأهلي بموجب عقد حق الانتفاع بالملعب الذي وقعناه مع شركة استادات".

واضاف:"اتفاق الوحدة الاقتصادية بين الأهلي واستادات كان أيضا من بين بنوده بجانب حق الانتفاع باستاد السلام، و استغلال حمام السباحة الأولمبي الخاص بنادي المعلمين وتطوير قناة النادي وإنشاء فروع للأهلي في مناطق مختلفة".

وقال: "بشكل كبير ستكون مباراة الأهلي والإنتاج الحربي أول مباراة للفريق في الملعب بالمسمي الجديد إلا أن هذا يتوقف على إنهاء كافة الإجراءات".

ويلعب الأهلي ضد الإنتاج الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل في الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي يتسلم الاستاد الخاصة به من شركة استادات الأيام المقبلة

ترشيحاتنا

تسوية الحمام المحشى .. بالطريقة المصرية وبالفريك وبالارز ومسلوق

ماذا حدث لابنة الرئيس الروسي بوتين بعد تجربتها لقاح كورونا؟

حكم الشرع في الميكروبليدنج .. دار الإفتاء توضح شرطين

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت زيت الزيتون على الريق؟

خلال قضاء عطلته الصيفية.. ياسين السقا ينشر صورة مع ابنة عامر منير

شوبير: افتتاح استاد الأهلي الجديد خلال ساعات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاف ستومك .. رانيا منصور بإطلالة تستعرض جمالها على إنستجرام

دراسة غريبة: يمكن تعقيم أقنعة N95 بأجهزة الطهي الكهربائية خلال 50 دقيقة

بجيب قصير.. ريهام أيمن بإطلالة صيفية تبرز جمالها .. شاهد