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يحظى بشعبية كبيرة.. عزة مصطفى تشيد بدور أبو العينين فى توعية مواطني الجيزة بأهمية انتخابات الشيوخ

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 07:44 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
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البهى عمرو
قالت الإعلامية عزة مصطفي، إن العلاقة المباشرة بين المرشح والناخب تتم بصعوبة وتستغرق وقتا طويلا، موضحة أن هذه العلاقة تتحول إلى ثقة.

وأضافت عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على لجان الجيزة، مؤكدة أن مشهد الجيزة مشرف.

وأشادت عزة مصطفى بالدور الذي يقوم به النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن. 

وقالت: "أبو العينين لديه شعبية  كبيرة فى الجيزة".

ولفتت عزة مصطفى إلى أن محمد أبو العينين قام بدورة فى الجيزة، وقام بحث المواطنين على الإدلاء بالتصويت، دون طرح أسماء أحد، مؤكدة أن جمعية أبو العينين الخيرية قامت بدور توعوي ووفرت الكمامات بالمجان وقامت بتوصيل المواطنين من كبار السن إلى اللجان.

وأوضحت عزة مصطفى، أن النائب محمد أبو العينين يتواصل مع المواطنين ومع شباب جمعية أبو العينين الخيرية لحل جميع المشكلات التى يواجهها أى فرد.
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