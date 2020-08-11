لجنة لفحص 24 رسالة ماجستير ودكتوراه .. قرارات مجلس كلية طـب المنوفيــة اليوم

عقد اليوم الثلاثاء مجلس كلية طب المنوفية جلسته الثانية عشرللعام الجامعى 2019 / 2020 برئاسة الدكتور ناصر عبد الباري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بالإنابة عن عميد الكلية وبحضور الدكتور طاهر عبد الستار وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الرحمن السباعي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.





وخلال الجلسة عرض الدكتور ناصر عبد البارى تقرير عن أعمال إمتحانات الفرقة الرابعة متوجهًا بالشكر لرؤساء الأقسام المعنية و جميع رؤساء لجان الإمتحان والمراقبين وأعضاء الجهاز الإدارى على الإلتزام بالضوابط والإجراءات التى تم وضعها لخروج الامتحانات وسط أجواء يسودها النظام للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.





واستعرض الدكتور طاهر عبد الستار وكيل الكلية للدراسات العليا و البحوث مواعيد إمتحانات الدراسات العليا (دبلوم - ماجستير - دكتوراه) دور أبريل 2020 وكذلك الضوابط الخاص بأعمال الإمتحانات التحريرى و الشفوى مع ضرورة إلتزام جميع الأقسام بهذه الضوابط وفقًا للمواعيد الزمنية المحددة وسرعة الإنتهاء من أعمال التصحيح وإعلان النتائج.





وقد وافق المجلس على تعيين (3) من الهيئة المعاونة في وظيفة مدرس مساعد ، و(4) من أعضاء هيئة التدريس في وظيفة مدرس و(4) بوظيفة أستاذ مساعد.



