صحفي يفاجئ "الديهي" بسؤال محرج.. والأخير يتحداه على الهواء

فاجأ الكاتب الصحفى أسامة سرايا، رئيس تحرير الأهرام الأسبق، محاوره نشأت الديهي، خلال استضافته ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الثلاثاء.





وسأل "سرايا" محاوره عن "متى كانت آخر مرة استضاف بها شخصيات حزبية في برنامجه التلفزيوني الذي يشرف على تقديمه"، مشددًا على أنه لا يوجد فرصة أما الناخب لتقديم مرشحي مجلس الشيوخ نتيجةً للقصور الإعلامي في هذا الصدد.





ورد "الديهي" قائلًا إنه يشرف على تقديم برنامج بصورة يومية، وعلى مدار حلقات البرنامج قدم الكثير من البرامج والرؤى السياسية للأحزاب المختلفة، طالبًا من فريق الإعداد إصدار قائمة بأسماء الضيوف من أعضاء ورؤساء الأحزاب السياسية.





وعن ضعف إقبال الناخبين في أولى أيام انتخابات الشيوخ داخل مصر، قال رئيس تحرير الأهرام الأسبق، إن هناك ثلاثة أسباب لضعف الإقبال؛ منها التمثيل الإعلامي للمرشحين المحدود، والفترة الزمنية للانتخابات قصيرة، بجانب جائحة كورونا.





يشار إلي أنه انطلقت اليوم عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد الأربعاء حيث تفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.





وتجري الانتخابات، لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ بنظام الاقتراع السري المباشر؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، فيما يعين الرئيس وفقا للقانون 100 آخرين حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا من مختلف الايديولوجيات.





واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.





وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.





وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.