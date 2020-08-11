استهدفت الحزب الكردستاني.. انفجار عبوة ناسفة في بغداد

أفادت وسائل إعلام كردية، في نبأ عاجل لها، بانفجار عبوة ناسفة في الكرادة بالعاصمة العراقية بغداد، إذ استهدفت مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني.





وكانت طائرة مسيرة تركية استهدفت اليوم الثلاثاء، اجتماعا ضم مسؤولين بحرس الحدود العراقي وحزب العمال الكردستاني.





وقالت شبكة "السومرية نيوز" العراقية، إن اجتماع لحرس الحدود وحزب العمال الكردستاني تعرض لقصف تركي شمال أربيل.





وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القصف تم بطائرة مسيرة".





فيما ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" نقلا عن مراسلها، أن الطائرة التركية المسيرة قصفت موكبا لسيارات تابعة لحرس الحدود العراقي قرب بلدة سيدكان شمال شرق أربيل.



