محمد عبد الرحمن في حوار لـ «صدى البلد»: فكرة «جمجوم و بم بم» كانت مخاطرة.. وكورونا أثر على مشاهد التجمعات

*أتمنى تغيير القالب الكوميدي.. إذا انتقد الجمهور أحد أعمالي فالاعتذار يكون بمشروع جديد

*تامر حسني من رشحني لـ «مش أنا»..وأقدم دور «نشال» في الخطة العامية





قرّر الفنان محمد عبد الرحمن هذا العام أن يظهر لجمهوره من خلال إحدى المنصات الإلكترونية بمسلسل رعب كوميدي يحمل اسم «جمجوم وبم بم- الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق»، وعلى الرغم أن الفكرة جديدة، وقلق فريق العمل من تقديمها، إلا أنهم بذلوا قصارى جهدهم ليسعدوا الجمهور فى ظل انتشار فيروس كورونا والذى شكّل صعوبة عليهم أثناء تصوير العمل.





كواليس كثيرة عن المسلسل كشفها الفنان محمد عبد الرحمن فى حواره مع «صدى البلد»، كما تحدث معنا عن رأيه فى المنصات الإلكترونية وهل هو راضٍ عمّا حققه العمل من ردود فعل، كما كشف عن صعوبات التصوير الذي واجهته، وأيضًا تفاصيل أحدث أعماله الجديدة.





في البداية كيف رأيت عرض العمل على منصة الكترونية؟

الجميع يتجه الآن للمنصات الإلكترونية، ولم أتخوف من عرضه على إحداها، لان اغلب الاعمال العالمية أصبحت تطرح أعمالها على تلك المنصات والجمهور سعيد بالعمل، ونحن بذلنا مجهودًا كبيرًا حتى يخرج المسلسل بشكل جيد.





وماذا عن الصعوبات التي واجهتك؟

المسلسل صعب لأن فكرته جديدة علينا، وهذه المرة الأولى التي نقدم فيها "رعب كوميدي" فكان الأمر مخاطرة بالنسبة لكل الموجودين في العمل، وكنا نشعر ببعض القلق لأننا نريد أن نخرج شيئًا جيدًا للجمهور.





وكيف كان التصوير في ظل أزمة كورونا.. وهل أثر هذا على مشاهد بالعمل؟

شركة الإنتاج كانت مهتمة بالإجراءات الاحترازية وكل العاملين في مسلسل، خاصة أننا كنا نصور في ذروة كورونا فقد انتهينا من العمل ٢٠ رمضان، وبالفعل اثر هذا الامر على العمل واضطررنا لتقليل أعداد الناس في مشاهد التجمعات.





تقلّدوا في العمل مجموعة مشاهد لأعمال شهيرة.. فهل قمتم بالتواصل مع صناعها قبل تقديمها؟

بالفعل استئذنا صناع تلك الأعمال، وتقليدنا لتلك المشاهد دليل كبير على نجاح تلك الأعمال، التي أردنا ان نأخذ منه قليلا، واستعنا بمشاهد لأعمال علامات في السينما المصرية مثل الفيل الازرق وولاد رزق، الي جانب أن الجمهور قد يعود لمشاهدة العمل الاصلي حينما يرى مشهدا مقلدا في مسلسلنا، فالنجاح هنا مشترك بيننا.





العمل يشهد ظهور مميز للراحلة رجاء الجداوي كضيف شرف.. فكيف كانت كواليس العمل معها؟

رجاء الجداوي كانت فنانة رائعة وجميلة ومُلتزمة وتحب عملها كثيرًا، فهي فنانة من الدرجة الأولي، والعمل معها كان ممتعًا للغاية، وأضافت كثيرًا للعمل هي وكل ضيوف الشرف الذين تواجدوا معنا فقد شرفوني جميعًا.





عدد كبير من الجمهور يرى أن مسلسلات الـ 30 حلقة تفقد خطها الدرامي في المنتصف.. فهل هذا كان الدافع لتقديم العمل في 15 حلقة؟

الفيصل هو الورق، وهو من يجعل الجمهور يُشد للأحداث، او يترك العمل، واكبر دليل ان الجمهور يتابع المسلسلات الكوري والتركي، والتي تتخطى الـ 100 حلقة ومتحمسة لها، أما بالنسبة لنا فعناصرنا محدودة على جميع المستويات ليس لدينا الكثير من الكتاب ولا المخرجين.





كيف تتعامل إذا تجاوز أحدهم على السوشيال ميديا؟

لا أرد وأقول لمن يؤذيني ربنا يسامحك، وأنا بشكل عام أقضي أغلب وقتي مع عائلي وأتعامل بشكل خفيف على السوشيال لأننا لا نقدر في كل الأحوال أن ننفصل عنها.





هل من الممكن أن تقدم اعتذاراً للجمهور عن عمل لك إذا وجهت إليك انتقادات كبيرة على السوشيال ميديا؟

الاعتذار للجمهور يكون من خلال عمل آخر يحقق نجاحاً، ومن الوارد ان هناك بعض الأوقات ليست لدينا رؤية جيدة لعمل ما، فنعوضه فيما بعده.





الجمهور اعتاد عليك في القالب الكوميدي.. فعل تريد الخروج عن هذا اللون؟

أتمني تغيير القالب الكوميدي ولكن بشرط أن يكون من خلال مخرج جيد وورق، وانا بشكل عام أحب الكوميديا وأرى أنها أصعب الألوان.





من الفنان الذي شعرت معه بأنكم ثنائي جيد كوميديا؟

كل من عملت معهم كانت بيننا كيميا مشتركة، سواء كانوا من نجوم مسرح مصر مثل علي ربيع وحمدي المرغني ومحمد انور او خارج المسرح فالجمهور احبني مع محمد امام و احمد فهمي.





قاربت على انتهاء فيلم الخطة العامية..فماذا عن دورك بالعمل؟

أقدم في الفيلم دور نشال يدعي "على الله"، وسنرى ماذا سيفعل هذا مع الفنان على ربيع الذي يقدم شخصية قلبها ميت.





ومن رشحك لتكون ضيف شرف في فيلم "مش أنا" مع الفنان تامر حسني؟

كلمني الفنان أحمد بدوي وأخبرني أن تامر حسني يريدني أن أكون معه ضيف شرف بالعمل، ورحبت جدا بالفكرة وتقابلت مع تامر وهو فنان جميل وطيب.





هل هناك أعمال جديدة تحضر لها؟

هناك مجموعة من الأعمال السينمائية ولكن لا أعرف متى يمكن أن أبدأ بها.