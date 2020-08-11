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أخبار العالم

وسائل إعلام إسرائيلية: اتصالات بين رئيس الموساد ومسئولين قطريين

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:18 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد"، يوسي كوهين، متدخل بشكل مباشر في الحوار والاتصالات مع الجانب القطري من أجل تأمين نقل المساعدات المالية إلى قطاع غزة.

وأشارت صحيفة "معاريف" إلى أن إسرئيل أبلغت الجانب القطري قبل نحو شهرين بموافقتها على دخول المنحة القطرية إلى قطاع غزة مقابل وقف إطلاق البالونات الحارقة.

ومن جهتها قالت القناة السابعة الإسرائيلية إن كوهين أجرى اتصالات مع مسؤولين قطريين بالتزامن مع تعزيز الاستعدادات في الجيش الإسرائيلي للرد على إطلاق البالونات الحارقة.


وأوضحت قناة كان الإسرائيلية أن الموساد كان على صلة بعملية نقل الأموال القطرية إلى غزة على أمل أن يؤدي ذلك إلى الهدوء على الجبهة الجنوبية، وأشارت إلى أن إسرائيل مهتمة بالتأكد من أن قطر ستواصل نقل الأموال إلى غزة خلال الشهر الأشهر القادمة.

ولفتت إلى أن إسرائيل تبحث فرض عقوبات جديدة على قطاع غزة مثل تقليص أو إغلاق مجال الصيد البحري، ووقف نقل الوقود إلى الجانب الفلسطيني، وربما استهداف جوي لمن يقوم بإطلاق البالونات الحارقة.

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