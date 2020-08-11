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اقتصاد

12.1 مليار جنيه أرصدة الكمبيالات المخصومة بالعملة المحلية في أبريل الماضي

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:59 م
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي
ارتفعت أرصدة الكمبيالات المخصومة بالعملة المحلية لغير الحكومة إلي 12.1 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 12 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ 11.9 مليار جنيه فبراير 2020 .

وأضاف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن الكمبيالات المخصومة من قطاع الصناعة بلغت ارصدته نحو 3.7 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 3,5 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ 3.8 مليار جنيه في فبراير السابق لهما.

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وسجلت أرصدة الكمبيالات المخصومة لقطاع التجارة نحو 2.3 مليار جنيه مقابل 2.1 مليار جنيه في مارس الماضي ومقارنة بـ 1.9 مليار جنيه في فبراير السابق.

وبلغت أرصدة الكمبيالات لقطاع الخدمات نحو 1.122 مليار جنيه مقابل 1.123 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ 686 مليون جنيه في فبراير 2020.

ووصلت الكمبيالات المخصومة نحو 5 مليارات جنيه في إبريل الماضي مقابل 5.31 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ 5.53 مليار جنيه في فبراير 2020.
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