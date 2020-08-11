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أخبار العالم

العراق يلغي زيارة مقررة لوزير الخارجية التركي للبلاد

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:36 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، إلغاء الزيارة المقررة يوم الخميس لوزير الدفاع التركيّ إلى العراق.

وقالت الخارجية العراقية في بيان: يرفض العراق رفضًا قاطعًا ويدين بشدة الاعتداء السافر الذي قامت به تركيا بقصف في منطقة سيدكان التابعة لمحافظة أربيل"
وأشارت الخارجية العراقية إلى أن العراق يعدّ العمل التركي خرقًا لسيادة وحُرمة البلاد وعملًا عدائيًّا يُخالِف المواثيق والقوانين الدوليّة التي تُنظّم العلاقات بين البُلدان.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستقوم باستدعاء السفير التركيّ وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة.
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