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رياضة

ياسر عبد الرؤوف: الحكام في مصر يتعرضون للظلم

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 12:58 ص
ياسر عبد الرؤوف
ياسر عبد الرؤوف
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حسام الحارتي
أكد ياسر عبد الرؤوف، الحكم الدولي السابق، أن الحكام في مصر يتعرضون للظلم في منظومة كرة القدم، مشيرًا إلى أنهم يتعرضون للإهانة من خلال بعض وسائل الإعلام.

وقال ياسر عبد الرؤوف، خلال حواره لبرنامج "أوضة اللبس"، الذي يقدمه أحمد حسام ميدو عبر شاشة قناة "النهار": "اتحاد الكرة مسئول عن الحكام، وفي بعض الأحيان لا يوفر الحماية الكاملة لهم".

وأضاف "عبد الرؤوف": "الحكم مطلوب منه التدريب بقوة، والتركيز؛ لعدم ارتكاب أخطاء مؤثرة في نتائج المباريات، ولكن يجب حماية الحكام من جانب اتحاد الكرة، وتوفير المستحقات المالية لهم في موعدها".
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