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أخبار العالم

يُقلّ مرتزقة وإرهابيين.. الجيش الليبي يدمر رتلاً عسكرياً حاول التسلل إلى سرت

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 03:53 ص
الجيش الليبي يدمر
الجيش الليبي يدمر رتل عسكري يقل مرتزقة الوفاق قرب سرت
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قسم الخارجي
أكد مصدر ليبي، أن الجيش الوطني الليبي، قصف أرتالا مسلحة، يستقلها عدد من المرتزقة والعناصر الإرهابية التابعة لميليشيات حكومة الوفاق ، في منطقة وادي بي، غربي مدينة سرت.

وأوضحت شبكة "سكاي نيوز" أن مقاتلات الجيش الليبي، قصفت مجموعة سيارات تقل المرتزقة والإرهابيين، ودمرتها بالكامل، حيث كانت تحاول التسلل للمدينة.

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ولم تكشف أي تفاصيل عن عدد عناصر المجموعة الإرهابية، والهدف وراء التسلل إلى المنطقة.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، أن تركيا لم توقف عملية نقل المعدات العسكرية إلى الأراضي الليبية.

وأضاف المسماري أن العديد من المعسكرات في غرب ليبيا، أصبحت تحت سيطرة القوات الليبية.

وأوضح أن أردوغان يعزز الوجود التركي في منطقة غرب ليبيا بنقل المعدات العسكرية للبلاد.
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