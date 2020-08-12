يُقلّ مرتزقة وإرهابيين.. الجيش الليبي يدمر رتلاً عسكرياً حاول التسلل إلى سرت

أكد مصدر ليبي، أن الجيش الوطني الليبي ، قصف أرتالا مسلحة ، يستقلها عدد من المرتزقة والعناصر الإرهابية التابعة لميليشيات حكومة الوفاق ، في منطقة وادي بي ، غربي مدينة سرت. قصف أرتالا مسلحة





وأوضحت شبكة "سكاي نيوز" أن مقاتلات الجيش الليبي ، قصفت مجموعة سيارات تقل المرتزقة والإرهابيين ، ودمرتها بالكامل، حيث كانت تحاول التسلل للمدينة.





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ولم تكشف أي تفاصيل عن عدد عناصر المجموعة الإرهابية، والهدف وراء التسلل إلى المنطقة.





وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، أن تركيا لم توقف عملية نقل المعدات العسكرية إلى الأراضي الليبية.





وأضاف المسماري أن العديد من المعسكرات في غرب ليبيا ، أصبحت تحت سيطرة القوات الليبية.



