يتعاونون مع الموساد.. السفير القطري يكشف تفاصيل نقل التمويلات لـ حماس



نشرت قناة "كان" العبرية اليوم الأربعاء إعلان السفير القطري محمد العمادي، قيام رئيس الموساد بمهاتفة مسؤولين كبار في قطر، من أجل نقل التمويلات القطرية لحركة حماس عبر غزة قطاع غزة.



ونقلت قناة "كان" عن السفير العمادي قوله: "إن الإتصالات مع إسرائيل ليست أمرًا جديدًا، وهي لتسهيل دخول التمويلات القطرية لحركة حماس بقطاع غزة".



وبحسب القناة، أضاف العمادي أنه "في كل مرة يتم فيها نقل التمويلات القطرية إلى قطاع غزة، نتعرض لصعوبات ومعيقات كثيرة وكبيرة".



وكشفت قناة "كان"، النقاب عن اتصالات أجراها رئيس الموساد يوسي كوهين، مع مسؤولين بقطر، لاستيضاح موافقتها على استمرار نقل التمويلات لـ حماس بـ غزة".

