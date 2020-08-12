ليالي الأبطال.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 12 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الأربعاء، 12-8-2020، عدد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزهم مباراة أتالانتا وباريس سان جيرمان في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.
ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم على النحو التالي:
دوري أبطال أوروبا
أتلانتا إيطاليا X باريس سان جيرمان - - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 1.
الدوري التونسي
الترجي X الصفاقسي - 06:00 مساءً - Television Tunisienne 1.
النادي البنزرتي X النجم الساحلي - 06:00 مساءً - Television Tunisienne 2.
شبيبة القيروان X الإفريقي - 08:00 مساءً - Television Tunisienne 1.