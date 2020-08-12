ليالي الأبطال.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 12 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الأربعاء، 12-8-2020، عدد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزهم مباراة أتالانتا وباريس سان جيرمان في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.