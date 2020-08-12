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رياضة

بسبب البرلمان.. عمومية الجبلاية تواجه شبح التأجيل الى أجل غير مسمى

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:38 ص
اتحاد الكرة المصري
اتحاد الكرة المصري
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يسري غازي

تواجه انعقاد فعاليات الجمعية العمومية العادية القادمة لاتحاد الكرة شبح التأجيل الى العام المقبل.

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تلقت قرارا من الفيفا بتمديد فترة اللجنة ٤ شهور تنتهى يومو٣٠ نوفمبر القادم.

وقال مصدر مطلع داخل الجبلاية أن موعد انعقاد الجمعية العمومية يوم ٣٩ نوفمبر ليس نهاءيا يصطدم بالواقع وسوف يتم تأجيلها إلى أجل غير مسمى.

أشار إلى أن نهاية العام الجاري سوف تشهد انعقاد انتخابات مجلس النواب وكذلك الإعادة ولن يكون هناك مجال للحديث عن عقد فعاليات الجمعية العمومية العادية القادمة للجبلاية  فى نهاية العام الجاري.

شدد على أن انعقاد فعاليات الجمعية العمومية العادية القادمة سوف تجرى خلال العام القادم نظرا للظروف التى تمر بها البلاد من الاستحقاقات الواجبة خلال العام الحالي.

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