للمرور على قوات تأمين الانتخابات.. محافظ الدقهلية يستقبل مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اللواء مهندس كمال وفائي، مدير ادارة المركبات بالقوات المسلحة، الأربعاء، بمكتبه بالديوان العام بالمحافظة، بحضور هيثم الشيخ، نائب المحافظ.





وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار زيارة "وفائي" للمحافظة، للمرور على قوات التأمين المتمركزه فى محافظة الدقهلية لتأمين عملية انتخابات الشيوخ ٢٠٢٠ واللجان الانتخابية بنطاق محافظة الدقهلية.





ورافقه خلال الزيارة العقيد ا.ح تامر العوضي المستشار العسكرى للمحافظة وعدد من اعضاء ادارة المركبات والفرقة السابعه بالقوات المسلحة وهم العميد هانى سعيد قائد الفرقه السابعه، وعميد مهندس طلعت بشير قائد الورشه العاشرة ، وعميد مهندس ايهاب قناوي رئيس فرع المركبات بالجيش الثانى ، والعقيد محمد حلمى رئيس الادارة بادارة المركبات.



ورحب المحافظ بضيوفه من القوات المسلحة واعرب عن سعادته بتواجدهم على أرض محافظة الدقهلية واشاد المحافظ بالجهود المتواصلة للقوات المسلحة ليس فى الدقهلية وحدها وانما فى كل المحافظات المصرية.





وعلى هامش الزيارة تناول المحافظ خلال اللقاء مدى امكانية تقديم الدعم الفنى لوحدات وادارات المركبات على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة.





وأبدى مدير ادارة المركبات بالقوات المسلحة عن الاستعداد التام لتقديم كافة اوجه الدعم اللازمة لمحافظة الدقهلية ورفع كفاءة الحملات الميكانيكية بالواحدات المحلية بالمحافظة،هذا ومن المقرر لبرنامج زيارة مدير ادارة المركبات المرور على قوات التأمين القائمة على العملية الانتخابية بنطاق المحافظة وتذليل أى معوقات من شأنها أن تعكر صفو العملية الانتخابية.





وجرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة والشرطة ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن لمتابعة سير العملية الإنتخابية علي مدار الساعة والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوي المواطنين.



