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محافظات

للمرور على قوات تأمين الانتخابات.. محافظ الدقهلية يستقبل مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:39 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اللواء مهندس كمال وفائي، مدير ادارة المركبات بالقوات المسلحة، الأربعاء، بمكتبه بالديوان العام بالمحافظة، بحضور هيثم الشيخ، نائب المحافظ. 

وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار زيارة "وفائي" للمحافظة، للمرور على قوات التأمين المتمركزه فى محافظة الدقهلية لتأمين عملية انتخابات الشيوخ ٢٠٢٠ واللجان الانتخابية بنطاق محافظة الدقهلية. 

ورافقه خلال الزيارة العقيد ا.ح  تامر العوضي المستشار العسكرى للمحافظة وعدد من اعضاء ادارة المركبات والفرقة السابعه بالقوات المسلحة وهم العميد هانى سعيد قائد الفرقه السابعه، وعميد مهندس طلعت بشير قائد الورشه العاشرة ، وعميد مهندس ايهاب قناوي رئيس فرع المركبات بالجيش الثانى ، والعقيد محمد حلمى رئيس الادارة بادارة المركبات.

ورحب المحافظ بضيوفه من القوات المسلحة  واعرب عن سعادته بتواجدهم على أرض محافظة الدقهلية واشاد المحافظ بالجهود المتواصلة للقوات المسلحة ليس فى الدقهلية وحدها وانما فى كل المحافظات المصرية.

وعلى هامش الزيارة تناول المحافظ خلال اللقاء مدى امكانية تقديم الدعم الفنى لوحدات وادارات المركبات على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة. 

وأبدى مدير ادارة المركبات بالقوات المسلحة عن الاستعداد التام لتقديم كافة اوجه الدعم اللازمة لمحافظة الدقهلية ورفع كفاءة الحملات الميكانيكية بالواحدات المحلية بالمحافظة،هذا ومن المقرر لبرنامج زيارة مدير ادارة المركبات  المرور على قوات التأمين القائمة على العملية الانتخابية بنطاق المحافظة وتذليل أى معوقات من شأنها أن تعكر صفو العملية الانتخابية.

وجرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة والشرطة ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن لمتابعة سير العملية الإنتخابية علي مدار الساعة والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوي المواطنين.

وانطلقت اليوم الأربعاء انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالداخل لليوم الثاني على التوالي والأخير، لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ، 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردي، حيث يتنافس في الانتخابات 787 مرشحًا في 27 دائرة بالنظام الفردي.

بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبًا سياسيًا «مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهوري والمصري الديمقراطي الاجتماعي والحركة المصرية والحرية المصري والمؤتمر»، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.

كما كلفت الهيئة منسق طوابير لمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها في القلم المستخدم في إبداء الرأي منعًا لنقل العدوى.

وقيّدت الهيئة نحو 63 ملايين ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع في اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت في اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع في اليوم الثاني.

وتشترك القوات المسلحة في تأمين الانتخابات بعناصرها في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدي لكل التهديدات التي يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن في محيط اللجان.

وأدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، الثلاثاء، بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة، كما أدلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، فضلا عن عدد من الوزراء والنواب والمسئولين بصوتهم الانتخابي.

ومن المقرر أن تُجرى جولة الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر المقبل للمصريين بالخارج، ويومي 8 و9 سبتمبر للمصريين بالداخل، على أن يكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.


للمرور على قوات تأمين الانتخابات.. محافظ الدقهلية يستقبل مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة
للمرور على قوات تأمين الانتخابات.. محافظ الدقهلية يستقبل مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة
للمرور على قوات تأمين الانتخابات.. محافظ الدقهلية يستقبل مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة
للمرور على قوات تأمين الانتخابات.. محافظ الدقهلية يستقبل مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة
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