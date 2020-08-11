أثناء التصويت في انتخابات الشيوخ.. صحة الدقهلية: الفرق الطبية تؤمن جميع اللجان

اعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية انه مع بداية صباح أول يوم انتخابات مجلس الشيوخ تواجدت جميع الفرق الطبية بشكل منتظم باللجان الانتخابية، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للمترددين وجميع القائمين على العملية الانتخابية من المستشارين والضباط.





واكد انه تم تجهيز ٦٦٠ لجنة طبية لمتابعتهم وتم تجهيز عدد ٩٠ سيارة اسعاف متمركزة بجوار اللجان الفرعية وذلك لتقديم الخدمة طبية ونقل المرضي حال احتياجهم لخدمة طبية اعلي الي اقرب مستشفي كما تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامه والمركزية والنوعية وتم التنبيه بتواجد مدير المستشفي ورؤساء الاقسام الطبية بداية من بداية اللجان وحتي وقت انتهاء اللجان الانتخابية.

وذكر أنه تم الاستعداد بـ١٣٦٠ سريرا لاستقبال مرضي الكورونا اشغالهم يوميا لا يتعدي ٢٠بالمئة وتجهيز ٣٠في مائة من إجمالي اسرة المستشفيات لاستقبال مرضي الحوادث المتعلقة بالاحداث الراهنة حال حدوثها وتم وقف العمليات الجراحية الغير طارئة وتوفير اكياس الدم والادوية والمستلزمات الطبية.





واشار الى انه تم تكليف عدد ٢٠٠ طبيب باللجان العامه بالمديرية ومثيلاتها من اللجان بالادارات الصحية واللجان العامة لمتابعة اللجان الطبية بكل لجان الانتخابية و تم زيادة نوبتجيات الأطباء وزيادة التواجد استعداد لاي طارئ و توفير مصادر بديلة الكهربا والمياه بالمستشفيات.





و توافر كراسي متحركة في اللجان الانتخابية لسهوله نقل مرضي وعددهم ٨٠٠ كرسي و توافر ٨٠ سرير رعاية مركزة بالاضافة الي عدد ٦٧٠ سريرا بوحدة الغازات التي تعمل كاسرة رعاية متوسطة كما اكد على تمنياته بنجاح العملية الانتخابية لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة.