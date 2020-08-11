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محافظات

أثناء التصويت في انتخابات الشيوخ.. صحة الدقهلية: الفرق الطبية تؤمن جميع اللجان

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:15 م
صدى البلد
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همت الحسينى
اعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية انه مع بداية صباح أول يوم انتخابات  مجلس الشيوخ تواجدت جميع الفرق الطبية بشكل منتظم باللجان الانتخابية، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للمترددين وجميع القائمين على العملية الانتخابية من المستشارين والضباط. 

واكد انه تم تجهيز ٦٦٠ لجنة طبية لمتابعتهم وتم تجهيز عدد ٩٠ سيارة اسعاف متمركزة بجوار اللجان الفرعية وذلك لتقديم الخدمة طبية ونقل المرضي حال احتياجهم لخدمة طبية اعلي الي اقرب مستشفي  كما تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامه والمركزية والنوعية وتم التنبيه بتواجد مدير المستشفي ورؤساء الاقسام الطبية بداية من بداية اللجان وحتي وقت انتهاء اللجان الانتخابية.
 
وذكر أنه تم الاستعداد بـ١٣٦٠ سريرا لاستقبال مرضي الكورونا اشغالهم يوميا لا يتعدي ٢٠بالمئة  وتجهيز ٣٠في مائة من إجمالي اسرة المستشفيات لاستقبال مرضي الحوادث المتعلقة بالاحداث الراهنة حال حدوثها وتم وقف العمليات الجراحية الغير طارئة وتوفير اكياس الدم والادوية والمستلزمات الطبية.

واشار الى انه تم تكليف عدد ٢٠٠ طبيب باللجان العامه بالمديرية ومثيلاتها من اللجان بالادارات الصحية  واللجان العامة لمتابعة اللجان الطبية بكل لجان الانتخابية و تم زيادة نوبتجيات الأطباء وزيادة التواجد استعداد لاي طارئ و توفير مصادر بديلة الكهربا والمياه بالمستشفيات.

و توافر كراسي متحركة في اللجان الانتخابية لسهوله نقل مرضي وعددهم ٨٠٠ كرسي و توافر ٨٠ سرير رعاية مركزة بالاضافة الي عدد ٦٧٠ سريرا بوحدة الغازات التي تعمل كاسرة رعاية متوسطة كما اكد على تمنياته بنجاح العملية الانتخابية لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة.

وانطلقت اليوم الثلاثاء عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غدٍ الأربعاء حيث تفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.

وأدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة، كما أدلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعدد من الوزراء والمسئولين بصوتهم الانتخابي.


وشهدت اللجان الانتخابية إقبالا من قبل المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم خاصة كبار السن والسيدات، فيما دعا رئيس الوزراء المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات .


وتجري الانتخابات لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ بنظام الاقتراع السري المباشر؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردي، فيما يعين الرئيس وفقا  للقانون 100 آخرين حيث يتنافس في الانتخابات 787 مرشحًا في 27 دائرة بالنظام الفردي، بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا من مختلف الأيديولوجيات.


واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.


كما كلفت الهيئة منسق طوابير لمعرفة من يرتدي الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها في القلم المستخدم في إبداء الرأي منعا لنقل العدوى.


وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما  اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع في اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت في اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع في اليوم الثاني.


وتشترك القوات المسلحة في تامين الانتخابات بعناصرها في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدي لكل التهديدات التي يمكن مجابهتها خلال تامين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن في محيط اللجان.

أثناء التصويت في انتخابات الشيوخ.. صحة الدقهلية: الفرق الطبية تؤمن جميع اللجان
أثناء التصويت في انتخابات الشيوخ.. صحة الدقهلية: الفرق الطبية تؤمن جميع اللجان
أثناء التصويت في انتخابات الشيوخ.. صحة الدقهلية: الفرق الطبية تؤمن جميع اللجان
أثناء التصويت في انتخابات الشيوخ.. صحة الدقهلية: الفرق الطبية تؤمن جميع اللجان
أثناء التصويت في انتخابات الشيوخ.. صحة الدقهلية: الفرق الطبية تؤمن جميع اللجان
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