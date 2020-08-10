صحة الدقهلية تعلن خطتها خلال انتخابات مجلس الشيوخ .. تعرف عليها

أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحه بالدقهلية فى تصريحات صحفيه له اليوم أنه وجه لمديري المستشفيات العامة والمركزية في إطار خطة إدارة الرعاية الحرجة بالمديرية في تأمين أحداث إنتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ برفع درجة الإستعداد القصوى، وذلك اعتبارًا من اليوم الإثنين حتى يوم الخميس القادم .





وأضاف أنه تم تجهيز ٦٦٠ لجنه طبيه لمتابعتهم بقوام 2009 أعضاء طبين سواء طبيب او تمريض او مراقب صحى للتأكيد على الإجراءات الاحترازية للكورونا وتم تجهيز عدد ٩٠ سياره اسعاف متمركزه بجوار اللجان الفرعيه وذلك لتقديم الخدمه طبيه ونقل المرضي حال احتياجهم لخدمه طبيه اعلي الي اقرب مستشفي مشيرا الى انه تم رفع درجه الاستعداد بجميع المستشفيات العامه والمركزية والنوعية وتم تنبيه بتواجد مدير المستشفي ورؤساء الاقسام الطبيه بدايه من بدايه اللجان وحتي وقت انتهاء اللجان الانتخابيه حيث لدينا ١٣٦٠ سرير لاستقبال مرضي الكورونا اشغالهم يوميا لا يتعدي 20%.





واشار الى انه تم تجهيز ٣٠% من إجمالي اسره المستشفيات لاستقبال مرضي الحوادث المتعلقه بالاحداث الراهنه حال حدوثها وتم وقف العمليات الجراحيه الغير طارئة وتوفير اكياس الدم والادويه والمستلزمات الطبيه كما تم تشكيل لجنه عامه بالمديريه ولجنه بكل اداره صحيه ولجنه بالمحافظه ولجنه للتواجد أثناء عملية الفرز بالاستاد وتم زياده نوبتجيات الأطباء وزياده التواجد استعداد لاي طارىء وتوفير مصادر بديله الكهربا والمياه بالمستشفيات .





واوضح انه تم توفير كراسي متحركه في اللجان الانتخابيه لسهوله نقل مرضي وعددهم ٨٠٠ كرسي و٨٠ سرير رعايه مركزه بالاضافه الي عدد ٦٧٠ سرير بوحده الغازات التي تعمل كاسره رعايه متوسطه و وجه بتوفير أدوية و مستلزمات الطوارئ بكميات إضافية وكميات من أكياس الدم و مشتقاته بكميات إضافية و زيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بقسم الطوارئ خلال الفترة المذكورة إلى الضعف وتوافر عدد من الأسرة بالأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ والتأكد من وجود أطباء و فنيين الأقسام المعاونة ( الأشعة - المعمل - بنك الدم ) خلال فترة رفع درجة الإستعداد وجاهزية كافة أجهزة قسم الطوارئ و السموم و الأقسام المعاونة .





واكد انه وجه بإخلاء ٣٠٪ من أسرة المستشفي في تخصصات الجراحة العامة و و العظام و الرعايات المركزة و الحروق لحين إنتهاء فترة الإنتخابات و عمل حصر بعدد خلايا حفظ الموتي الموجودة بكل مستشفي و الإبلاغ عن أي أعطال فجائية فور حدوثها و سرعة الإبلاغ عن المصابين الذين تم إستقبالهم بالمستشفي نتيجة للأحداث المشار إليها والتأكد من جاهزية فرق الإنتشار السريع بالمستشفيات مع إعتبار الأمر هام جدا و علي مسئولية مدير المستشفي.



