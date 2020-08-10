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محافظات

محافظ الدقهلية يشكل لجنة للمرور على المصانع والمنشآت للتأكد من توافر اشتراطات الحماية المدنية

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:29 م
جولة نائب محافظ الدقهلية
جولة نائب محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم، نائبه هيثم الشيخ بالإشراف على اعمال لجنه المرور على المنشآت ، المصانع ، والمخازن ، والمتاجر بنطاق المراكز والمدن والاحياء على مستوى المحافظة وكذلك الاماكن التى قد تحتوى على مواد قابلة للاشتعال او الانفجار، حرصا على سلامه الجميع.. وقد رافق اللجنه اللواء احمد عبد الفتاح مهدى مدير ادارة الحماية المدنية.

ويأتي  ذلك فى إطار توجيهات  الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وتكليفات  اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بضرورة الاهتمام بتوفير عناصر الامان المختلفة للعاملين فى كافة المواقع والتصدى للاخطار قبل وقوعها حرصا على سلامة العاملين بقطاعات العمل المختلفة بالمحافظات.

وأوضح نائب المحافظ أن اللجنة قامت بالمرور على عدد من المصانع والمنشأت الانتاجية  والمخازن التابعه لها بالمنطقة الصناعية بجمصة، وقامت بالمرور ايضا على مخازن شركة الدلتا للكيماويات ،مشيرا الى انه تم التأكيد على ضرور توافر كافة اشتراطات الحماية المدنية ضد اخطار الحريق، وكذلك اشتراطات السلامه والصحة المهنية بالاضافة الى الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا وذلك حرصا  على سلامه العاملين والمتعاملين مع المنشآت والمصانع .

 واضاف نائب المحافظ انه تلاحظ للجنه  وجود بعض السلبيات والتنبية علي اتخاذ الإجراءات الفورية  لتلافيها ،وقد  تضمنت الملاحظات عدم اكتمال منظومه الاطفاء وعدم مرعاه الاشتراطات فى التخزين فى الاماكن العامه والتخزين فى العراء وعدم وجود عماله مدربه على الحمايه المدنية ووضع مخزونات خلف الابواب  وعدم توافر التهوية اللازمة في بعض أماكن التخزين مما يعوق استخدامها للحماية المدنيه، مشيرا الى انه تم التنبيه على سرعه تلافى هذه الملاحظات حفاظا على الممتلكات والارواح، واضاف بان اللجنه ستستمر فى اعمال التفتيش والمرور لتغطية كافة المواقع بنطاق المحافظة وذلك تنفيذا للقرار الذى اصدرة السيد المحافظ فى هذا الشأن.

الجدير بالذكر ان اللجنة تضم فى عضويتها مسئولى الحماية المدنية والتموين والقوى العاملة والتنميه الصناعية والسئون الصحية والتفتيش والمتابعة، والشئون القانونية والبيئة بالمخافظة اضافه الى الطب الوقائى واعضاء من شركة غاز مصر ، واشار نائب المحافظ انه طبقا  لقرار المحافظ فقد تم وضع برنامج للمرور على المواقع المعنيه بنطاق المحافظة  ويتم اعداد تقارير شاملة بتائج الاعمال  بصفة دوريه وعرضها على السيد المحافظ لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها فى فورا ، موضحا ان القرار ركز على  الاماكن الاكثر خطورة ونقاط الضعف المتطلب التغلب عليها ،  وفق برنامج لاولويات المرور عليها بنطاق المحافظة.
محافظ الدقهلية يشكل لجنة للمرور على المصانع والمنشآت للتأكد من توافر اشتراطات الحماية المدنية
محافظ الدقهلية يشكل لجنة للمرور على المصانع والمنشآت للتأكد من توافر اشتراطات الحماية المدنية
محافظ الدقهلية يشكل لجنة للمرور على المصانع والمنشآت للتأكد من توافر اشتراطات الحماية المدنية
محافظ الدقهلية يشكل لجنة للمرور على المصانع والمنشآت للتأكد من توافر اشتراطات الحماية المدنية
محافظ الدقهلية يشكل لجنة للمرور على المصانع والمنشآت للتأكد من توافر اشتراطات الحماية المدنية
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