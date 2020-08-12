في يومهم العالمي.. تنسيقية الشباب: السيسي أطلق قدرات الشباب لبناء مصر الحديثة

تمثل تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مرحلة فارقة في تمكين الشباب المصري، خلال سنوات حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تميزت بالاعتماد على قدرات الشباب وإطلاق طاقاتهم للمشاركة في بناء مصر الحديثة.









ويتزامن احتفال العالم باليوم العالمي للشباب في 12 أغسطس، مع دفع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بـ 5 شباب من أعضائها في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.









وفي نوفمبر 2019، قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعيين 6 من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كنواب للمحافظين، في محافظات قنا والجيزة وبورسعيد والمنوفية وبني سويف والدقهلية، الأمر الذي يؤكد نهج القيادة السياسية في بناء قدرات الشباب لتولي المناصب القيادية في الدولة.









وترى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الشباب المصري، بات على رأس أولويات القيادة السياسية، في إقليم ملتهب بالحروب الأهلية والنزاعات المسلحة، وهو ما يؤكد حرص الدولة على استقطاب أبنائها نحو العمل الجاد للمساهمة في مسيرة التنمية و المضى قدما نحو بناء المستقبل.











وتتوجه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على هذا النهج الرشيد في التعامل مع فئة الشباب، وتؤكد أن هذا التوجه سيؤتي ثماره في السنوات المقبلة، وسيحول كل شاب في مدن ومحافظات الجمهورية، إلى شخص مسؤول، يعمل على نهضة وتنمية بلاده.