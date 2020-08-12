خبراء الأرصاد: طقس مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة نهارا معتدل ليلا.. غدا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ان يسود غدا الخميس، طقس به شبورة مائية صباحا ، وأن يكون مائلا للحرارة رطبا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، ومعتدل ليلا.





ومن المتوقع أن تنتشر الشبورة المائية صباحا، على السواحل الشمالية، وسط ظروف طقس معتدل، والرياح معتدلة تنشط احيانا على السواحل الغربية، فيما يكون الطقس لطيفا على السواحل الشمالية ليلا.





أما في شمال الصعيد وجنوب سيناء فيسود طقس حار، والرياح معتدلة وتنشط على جنوب سيناء، أما على جنوب الصعيد فيسود طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة .





ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة ( 20 % ) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية.. ونشاط رياح على خليج السويس يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية .





ويتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر باقى الانحاء بامتداد منخفض الهند الموسمى.





الرطوبة النسبية العظمى الصغرى:





القاهرة والوجه البحرى 80 35

السواحل الشمالية 88 45

شمال الصعيد 65 25

جنوب الصعيد 40 18





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.7 متر إلى مترين ونصف ، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر





العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

الاسكندرية 31 25

وادى النطرون 33 25

طنطا 34 24

شبين الكوم 35 25

دمنهور 34 25

بلطيم 32 25

مطروح 29 22

السلوم 31 23

سيوة 36 21

بورسعيد 31 25

دمياط 31 25

الزقازيق 35 26

المنصورة 34 25

الاسماعيلية 36 23

السويس 35 24

العريش 33 23

رفح 31 23

راس سدر 37 27

نخل 34 21

نويبع 37 28

طابا 36 27

كاترين 32 18

الطور 36 27

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 39 29

مرسى علم 38 28

الفيوم 36 25

بنى سويف 36 25

المنيا 36 24

اسيوط 37 26

سوهاج 38 27

قنا 39 27

الاقصر 39 28

اسوان 40 28

ادفو 40 28

ابوسمبل 39 27

الوادى الجديد 39 27

شلاتين 36 28

ابورماد 36 29

حلايب 34 30

راس حدربه 34 30





أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:





العظمى الصغرى

مكة المكرمة 42 28

المدينة 42 28

الرياض 42 27

المنامة 40 35

أبوظبى 39 32

الدوحة 44 34

الكويت 45 33

دمشق 37 18

بيروت 31 27

عمان 32 20

القدس 29 20

غزة 31 25

بغداد 44 28

مسقط 34 29

صنعاء 28 15

الخرطوم 34 26

طرابلس 32 24

تونس 39 26

الجزائر 30 22

الرباط 26 18

أنقرة 31 14

اسطنبول 31 21

اسلام اباد 34 26

نيودلهى 31 26

جاكرتا 33 24

بكين 32 24

كوالالمبور 31 24

طوكيو 33 26

أثينا 34 24

روما 35 21

باريس 28 19

مدريد 31 18

برلين 32 19

لندن 28 19

مونتريال 28 18

موسكو 16 11

نيويورك 29 22

واشنطن 28 23

نواكشوط 30 26