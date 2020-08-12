بسبب كارثة الانفجار.. الصحة العالمية:نصف مستشفيات بيروت خارج الخدمة

في تصريح صادم، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن نصف مستشفيات العاصمة اللبنانية أصبحت خارج الخدمة بسبب انفجار مرفأ بيروت الذي وقع الأسبوع الماضي.





وأسفر انفجار مرفأ بيروت عن مقتل المئات وإصابة الآلاف وتدمير المباني المحيطة بالمنطقة.





وأحيا لبنان أمس ذكرى مرور أسبوع على حادث انفجار مرفأ بيروت، بتحرك وتظاهرات عند مدخل المرفأ ومحيطه الذي دمره الانفجار الكارثي.





وطالب المتظاهرون برحيل الرئيس اللبناني ميشال عون والبرلمان بالكامل، كما دعوا إلى محاسبة المسؤولين عن الانفجار.





وتضررت لبنان بشدة من هذا الانفجار الكارثي، في الوقت الذي تشهد البلاد أزمة اقتصادية خانقة واحتجاجات على الأوضاع المعيشية.