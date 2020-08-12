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مرأة

يحفز نمو البصيلات .. ماسك خرافى لمشاكل الشعر

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:20 م
نمو البصيلات
نمو البصيلات
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اسماء محمد
تعانى الكثير من السيدات من عدم نمو الشعر فى الرأس بشكل كافى ويعد خل التفاح حلا رائعا لهذه المشكلة.

ذكر موقع "بولد سكاى" بخصائصه المضادة للبكتيريا هذه تمنع أي بكتيريا ضارة للحفاظ على فروة رأسك نظيفة. كما أنه يقشر فروة الرأس وبالتالي يحفز بصيلات الشعر ويعزز نمو الشعر. 

مكونات الوصفة

2-3 ملاعق كبيرة خل التفاح
2 كوب ماء
4-5 قطرات من خل التفاح
طريقة الاستعمال

خففي خل التفاح عن طريق إضافة الماء.
أضف زيت الشاي إلى محلول زيت شجرة الشاي المخفف واتركه جانبًا.
اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم كالمعتاد.
استخدم محلول عصير التفاح وزيت شجرة الشاي لمنح فروة رأسك وشعرك شطفًا نهائيًا.
اتركيه عند ذلك ودعي شعرك يجف في الهواء.
كرر هذا العلاج مرة واحدة في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.

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