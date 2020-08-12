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أخبار البلد

بالتزامن مع يوم الشباب العالمي.. إطلق منصة "سفراء الإعلام الحديث"

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 05:15 م
وزير الدولة للإعلام
وزير الدولة للإعلام
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حمادة خطاب
تطلق وزارة الدولة للإعلام منصة "سفراء الإعلام الحديث" بالتزامن مع يوم الشباب العالمى، بهدف تعزيز الهوية المصرية. 

تخاطب المنصة شباب المؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعى، بهدف تحقيق التواصل الدورى والمستمر مع هؤلاء المؤثرين وتفعيل دورهم بالتعاون مع الوزارة ليصبحوا حلقة الوصل بين الدولة والشباب.

وتنطلق المبادرة وفق بيان الوزارة، فى ضوء رؤية مصر 2030، لدعم صورة مصر فى الإعلام الحديث فى شتى المجالات، من خلال دمج المؤثرين من الشباب فى تطوير منظومة التواصل والإعلام الحديث وجمع التوصيات التى يقدمها الشباب ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة الدولة للإعلام إضافة إلى تقليص الفجوة بين الإعلام الحديث والإعلام التقليدى من خلال خلق رؤية إعلامية متكاملة.

يتم فتح باب التقديم بدأ من اليوم 12 أغسطس 2020 وحتى 31 أغسطس 2020 
للتسجيل عبر الرابط : shorturl.at/kGTX0

لمزيد من الاستفسارات برجاء التواصل على: [email protected]

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