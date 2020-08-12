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أخبار العالم

حقيقة إعادة فتح مطار دمشق أمام رحلات الطيران

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 07:47 م
مطار دمشق الدولي
مطار دمشق الدولي
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محمود نوفل
أعلنت وزارة النقل السورية أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن استئناف العمل بشكل كامل داخل مطار دمشق الدولي، مشيرة الي ان العمل سيقتصر فقط  على رحلات إجلاء الرعايا السوريين من الخارج.


وكشفت الوزارة في بيان لها اليوم عن تسيير رحلتين أسبوعيا لإجلاء الرعايا اعتبارا من الأسبوع بعد المقبل بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الدولة السورية، لافتة الي انه سيتم الإعلان عن كل رحلة ووجهتها، كما تم في رحلات الاجلاء سابقا.
 

كانت أنباء تم تداولها على بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن عودة التشغيل الكامل لمطار دمشق الدولي بعد أسبوعين من تاريخه.


جدير بالذكر أن وزير الصحة السوري، نزار يازجي، أعلن في وقت سابق أن هناك دراسة لفتح مطار دمشق الدولي قريبا،حيث سيتم تزويده بالأجهزة الخاصة لمواجهة فيروس كورونا، ومنها جهاز الفحوصات الخاصة به، إضافة إلى 4 مراكز للفحص للتأكد من سلامة القادمين.
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