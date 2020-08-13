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بين الناس

مسن يستغيث للحصول على معاشه بعد تقديم أوراقه من 4 سنوات

الخميس 13/أغسطس/2020 - 05:02 م
صدى البلد
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وسام مختار

استغاث المواطن عبد القادر إبراهيم محمد من 22 شارع الخلفاء الراشيدين الهانوڤيل الدخيلة الإسكندرية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، لصرف معاشه المقدم عليه منذ 2016.

 

قال فى شكواه : مقدم علي معاش من 5/10/2016 ولم أحصل عليه حتي الآن ومقدم كل الأوراق المطلوبة والموظف أضاع مُدتين التي حصلت عليها من المدد وبعت شكوى وقالولي الموظف دخل تحقيقات ولم أحصل على أي معاش.. أرجو الرد".

 

التواصل مع القارئ  01226812980

الرقم القومى 26505080200555

 

أقراء ايضا :

حمادة يناشد المسئولين الحصول على معاش تكافل وكرامة لإعانته على المعيشة

 

 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

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