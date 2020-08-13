مسن يستغيث للحصول على معاشه بعد تقديم أوراقه من 4 سنوات

استغاث المواطن عبد القادر إبراهيم محمد من 22 شارع الخلفاء الراشيدين الهانوڤيل الدخيلة الإسكندرية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، لصرف معاشه المقدم عليه منذ 2016.

قال فى شكواه : مقدم علي معاش من 5/10/2016 ولم أحصل عليه حتي الآن ومقدم كل الأوراق المطلوبة والموظف أضاع مُدتين التي حصلت عليها من المدد وبعت شكوى وقالولي الموظف دخل تحقيقات ولم أحصل على أي معاش.. أرجو الرد".

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الرقم القومى 26505080200555

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.