صفقة الأهلي الحديثة تزين ممر الاستاد الجديد

تواجدت صورة طاهر محمد طاهر لاعب النادي الجديد في الممر الخاص بغرفة خلع ملابس استاد النادي الجديد في مدينة السلام.





ويعلن الأهلي رسميًّا اليوم افتتاح استاده الجديد في مدينة السلام، بحضور مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وعدد من رموز النادي على مختلف العصور.





يذكر أن النادي أعلن التعاقد مع طاهر محمد طاهر لمدة خمس سنوات بداية من الموسم الجديد.





وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أنهى اتفاقه مع شركة استادات القابضة على شراء ملعب ستاد السلام كحق انتفاع، وذلك لمدة طويلة الأجل قد تمتد إلى 25 عامًا، حال عدم انشاء ملعب الأهلي خلال تلك المدة.



