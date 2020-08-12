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رياضة

حدث غير مسبوق.. كلمة تاريخية لوزير الشباب والرياضة في افتتاح ستاد الأهلي..فيديو

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:53 م
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم الأربعاء، الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة تسلم النادي الأهلي لاستاد السلام والذي سيحمل اسم ستاد الأهلي، وذلك وسط حضور مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب. 


حضر الاحتفالية العديد من نجوم النادي الأهلي، والدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، ومحمد أبو طالب نائب الشئون التجارية بالشركة المصرية للاتصالات we، ومحمد كامل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة استادات. 


وكان النادي الأهلي قد حصل على إستاد السلام بنظام حق انتفاع، وتم تطوير واجهة الإستاد وغرف الملابس والأسوار الخارجية، ومن المقرر أن يحتضن الاستاد مباريات النادي الأهلي المقبلة بالدوري المصري والبطولة الإفريقية، بخلاف احتضانه لمباريات نادى الإنتاج الحربى ومباريات منتخب مصر وفقًا للتعاقد المبرم.


وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي على الإستاد الجديد للنادي، مشيرًا أن ذلك يعد صورة إيجابية من صور الاستثمار الرياضي الذي تحرص وزارة الشباب والرياضة على التوسع فيه داخل المنشآت الشبابية والرياضية في مختلف المحافظات.


وأوضح أن ستاد الأهلي حدث كبير وغير مسبوق ، ويعد إضافة كبيرة يخدم النادي والرياضة المصرية، ويأتي في ضوء التطوير الذي يلحق بالرياضة المصرية التي تجد كل الدعم من قبل القيادة السياسية والحكومة المصرية، مقدمًا الشكر والتقدير لشركة استادات لدورها ومساهمتها في المشروع القومي لتطوير الاستادات الرياضية.

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