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تنسيقية الاحزاب: ملتزمون بقرارات"الوطنية" بعدم التعرض لنتائج انتخابات الشيوخ

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:35 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال  محمد عبد العزيز عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إعلان النتيجة النهائية لـ انتخابات مجلس الشيوخ من  الهيئة الوطنية للانتخابات.


وأضاف محمد عبد العزيز في كلمة له في مؤتمر صحفي،:"  ملتزمون بقرارات الهيئة الوطنية بعدم التعرض النتائج والارقام في انتخابات الشيوخ  على الرغم من توفر مؤشرات اولية".



 وتابع محمد عبد العزيز:"  منهج غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب هو إعلاء قيم الشفافية والنزاهة، وطبقنا الإجراءات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات ".


 ولفت محمد عبد العزيز:"  غرفة العمليات  تابعت عملية التصويت على مدار يومين وكان لدينا 1500 متابعة للعملية الانتخابية لمتابعة سير العملية الانتخابية ".


وتابع محمد عبد العزيز:"  غرفة العمليات اصدرت  4 بيانات وتقارير حول سير العملية الانتخابية على مدار يومين، ولم نرصد خروقات".

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