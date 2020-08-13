فقدت بصرها وهي رضيعة.. رحاب تحقق المستحيل وتتربع على عرش أوائل الثانوية الأزهرية.. شاهد

بعد 3 شهور من ولادتها فقدت" رحاب " بصرها ولكن كان ذلك دافعا لها لتجسد التحدي والإصرار لذوي الهمم وقرر والديها إلحاقها بالتعليم الأزهري فكانت بصيرتها أقوى من البصر ووضعت أمامها عميد الأدب العربي طه حسين لتضرب مثلا لذوي الهمم في الإصرار والعزيمة والوصول للهدف وكان ثمار ذلك حصولها على المركز الأول في الثانوية الأزهرية أدبي مكفوفين بمجموع 95,08 % .





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قالت رحاب خالد عثمان الأولى على الثانوية الأزهرية أدبي مكفوفين بمعهد فتيات منفلوط الإعدادي الثانوي بمحافظة أسيوط كنت اشعر بالراحة عندما قالوا أن النتيجة سوف تعلن يوم 15 أغسطس ولكن فوجئت بإذاعة النتيجة اليوم ورغم سعيي منذ بداية العام أن أتفوق وأكون من أوائل الجمهورية ولكني توترت عندما علمت بإعلان النتيجة وكنت متخوفة من عدم تحقيق حلمي بان أكون ضمن أوائل الجمهورية وفوجئت بدخول والدي وقال لي يا رحاب طلعتي الأولى على مستوى الجمهورية وكانت سعادتي في هذه اللحظة لا توصف .





وأضافت رحاب قائلة : منذ أن التحقت بالتعليم وأنا أضع أمامي مثلي الأعلى الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي وكنت بتابع مسلسل الأيام الذي رصد تفاصيل حياة الدكتور طه حسين مما دفعني أن اقتدي به وحتى أعطي رسالة إلى المكفوفين بأنهم في استطاعتهم عمل أي شيء والوصول إلى هدفهم وعدم وجود بصر لا يعني العجز عن تحقيق الحلم وربنا وفقني بالفعل وحصلت على المركز الأولى في الشهادة الابتدائية على مستوى الجمهورية وأعطاني ذلك حافز أن أكون الأولى على مستوى الجمهورية في الشهادة الإعدادية والحمد لله تحقق حلمي وقام فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بتكريمي عام 2017 بعد حصولي على المركز الأولى في الشهادة الإعدادية .





وتابعت : منذ تكريم شيخ الأزهر لي في الشهادة الإعدادية وأنا تحفزت وكنت أضع أمامي هدف أن أكون الأولى على الشهادة الثانوية رغم صعوبة المواد كنت ادرس 15 مادة وبساعات غير منتظمة ولكن عندما وصلت إلى الصف الثالث الثانوي الأزهري وأنا دخلت في تحدي مع نفسي وكنت أضع أمامي مكالمة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لتهنئتي بالحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالثانوية الأزهرية وسعيت إليها بكل اجتهاد وتخطيط حتى تحقق حلمي وحصلت على المركز الأولى بتوفيق من الله ودعاء والدي وتعبهم معي طول السنوات الماضية .





وأضافت رحاب قائلة : أنا اكبر أشقائي لدي شقيقين عمرو في الصف الأول الثانوي ومروان بالصف الرابع الابتدائي ووالدي يعملا مدرسين لغة عربية ثانوي بالتربية والتعليم وكانت أمي تسجل لي دروس مواد الثانوية الأزهرية بصوتها على للاب توب خاص بي عليه برنامج ناطق حتى أتمكن من التعامل معه واستطيع أن أذاكر دروسي مع نفسي ووالدي كان داعما لي يعطيني طاقة إيجابية خاصة وإنني كنت في اشد الحاجة إلى الطاقة والدافع خصوصا في فترة جائحة فيروس كورونا كنت في اشد الحاجه إلى الدافع النفسي حتى أحقق حلمي.





واستكملت رحاب قائلاه : سوف التحق بكلية لغات و ترجمة حتى أصبح داعية إسلامية باللغات الأجنبية حتى انفع المسلمين في مختلف دول العالم

أعلن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أسماء أوائل الثانوية الأزهرية لعام 2020.





وقال شيخ الأزهر، إن أسماء الأوائل على النحو الآتي:

احمد مدحت مصطفى أحمد، الاول على القسم العلمي من محافظة أسيوط بنسبة 100%

علاء رجب حامد صبح، الأول مكرر علمي من البحيرة بنسبة 100%

ندا محمد حامد فرحات، الأول مكرر علمي من الغربية بنسبة 100%

أماني عاطف عبد الرؤوف الشعراوي، الأول أدبي من المنوفية بنسبة 99،21%

رحاب خالد عثمان عباس ، الاول أدبي كفيف من أسيوط، بنسبة 95،08%

عبدالله وليد السيد عبدالله، الأول على العلوم الإسلامية من القاهرة بنسبة 97،91%





وهنأ فضيلة الإمام الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية.





وقال شيخ الأزهر في منشور عبر صفحته على فيسبوك: أهنئ أبنائي وبناتي أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية على نجاحهم المشرف، سائلًا المولى عز وجل لهم ولجميع الطلاب المزيد من التفوق.





وتابع: نصيحتي إلى طلاب أمتنا العربية والإسلامية: «اجعلوا من التفوق في التعليم هدفًا، وابذلوا له ما استطعتم من الجهد والمثابرة، وتحصَّنوا بالعلم، فهو سبيل الرقي والتقدم للأوطان».



