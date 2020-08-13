سنلعب لآخر لحظة.. مرتضى منصور: استكمال الدوري صعب في وجود إصابات كورونا بين اللاعبين

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موقف الفريق من استكمال باقي مباريات الدوري خاصةً عقب زيادة عدد مصابي فيروس كورونا بين لاعبي فرق الدوري.





وأكد مرتضى منصور، في تصريحات تلفزيونية على قناة "زملكاوي"، أن الدوري لن يستكمل هذا الموسم مطلقا، مشيرا إلى أن الزمالك كان أول من أكد صعوبة استئناف البطولة هذا الموسم.





وأضاف مرتضى منصور، أن فريق الزمالك سيخوض مبارياته في الدوري حتى آخر لحظة، منوها بأن الزمالك يتعامل مع المباريات كإعداد لـ مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الرجاء المغربي.





وتابع مرتضى منصور، أن الفريق سيسعى دائما للفوز في مباريات الدوري المقبلة، مؤكدا أن لاعبي الفريق حصلوا على جزء من مستحقاتهم وسيحصلون على الباقي قبل مباراة الأهلي المقبلة.





وقال مرتضى منصور، إنه أمر غير منطقي أن توقع عقوبة على لاعب بسبب إصابته بـ فيروس كورونا، ساخرا "في هذه الحالة لابد من عقاب من يصاب بـ ورم أو أي مرض مزمن آخر".





وأضاف أن الزمالك متضامن مع فريق الإنتاج الحربي عقب ظهور عدد من حالات فيروس كورونا به على الرغم من موقف الإنتاج السابق بالموافقة على عودة الدوري.



