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فن

رحم الله أستاذي سناء شافع.. شريف منير: وقف بجانبي أثناء دراستي.. شاهد

الخميس 13/أغسطس/2020 - 05:29 ص
سناء شافع
سناء شافع
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مصطفى كرم
نعى الفنان  شريف منير، الفنان الكبير سناء شافع الذي وافته المنية ظهر أمس، الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض. 

ونشر شريف منير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة للراحل، معلقا عليها "بكل الأسى .. أنعي أستاذي وصديقي الحبيب دكتور سناء شافع .. وقف بجانبي أثناء دراستي في المعهد العالي للفنون المسرحية وكان سبب أساسي في تخرجي من المعهد .. وكان لي عظيم الشرف لما إشتغلت معاه في مسلسل الصفعة رحم الله أستاذي .. إنا لله وإنا إليه راجعون". 

وغيَّب الموت الفنان الكبير سناء شافع بعد صراع مع المرض.

وكان الفنان سناء شافع قد تعرض لأزمة مرضية، في منتصف يوليو الماضى، وأجرى بعض الفحوصات الطبية.



وشارك الفنان سناء شافع فى رمضان الماضى بمسلسل "ليالينا 80"، من بطولة اياد نصار، صابرين، غادة عادل، وخالد الصاوى ومحمد الشقنقيرى وميدو عادل ونهى عابدين ومحمد على رزق.
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