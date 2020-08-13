في لمح البصر.. أسرع وصفة للتخلص من دوالي الساقين

تعد الدوالى إحدى أكثر المشكلات الصحية وتتطور الدوالي عندما تتوقف الصمامات الصغيرة داخل الأوردة عن العمل بشكل صحيح.
ولكن بوصفة سريعة وفعالة إليك كيفية التخلص من دوالى الساقين.
وفقا لموقع "هيلث"، قد يتعرض البعض في سن صغيرة للإصابة بـ دوالي الساقين ،وذكر موقع "mayoclinic " أنه تمكن السيطرة على الدوالى وتقليل الألم بوضع لايف ستايل سهل وبسيط، وهو باتباع الآتي:
- التخلص من الوزن الزائد واتباع نظام غذائي قليل الملح ورفع الساقين أكبر وقت ممكن على مدار اليوم خاصة عند النوم على وسادة.
- ابتعد نهائيا عن الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة وتغير وضعية القدمين بين الحين والآخر أثناء الجلوس.
- الاتعاد عن ارتداء ملابس ضيقة خاصة حول الساقين والخصر.
أسرع وصفة لعلاج الدوالى
بجانب الحيل السابقة إليك وصفة سهلة وسريعه تخلصك من الدوالى من مطبخك يقدمها موقع برايت سايد إليك مكوناتها وطريقة تطبيقها
وصفة خل التفاح وجل الصبار:
ملعقة من جل الصبار
5 قطرات من خل التفاح
ملعقة كبيرة من عصير الجزر
خطوات الوصفة وتطبيقها:
أحضر جزرة متوسطة كبيرة وابشريها.
أحضر مصفاة واستخرج العصير من الجزر المبشور في وعاء.
أضيفب ملعقة كبيرة من عصير الجزر إلى وعاء جديد و ملعقة كبيرة من جل الصبار في الوعاء نفسه وخل التفاح
وأخيرًا اخلطى جيدًا ثم استخدمي ضمادة قطنية وضعيها على الأقل 3 مرات يوميًا لمدة شهر.