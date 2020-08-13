في لمح البصر.. أسرع وصفة للتخلص من دوالي الساقين





- التخلص من الوزن الزائد واتباع نظام غذائي قليل الملح و رفع الساقين أكبر وقت ممكن على مدار اليوم خاصة عند النوم على وسادة.

- ابتعد نهائيا عن الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة وتغير وضعية القدمين بين الحين والآخر أثناء الجلوس.

- الاتعاد عن ارتداء ملابس ضيقة خاصة حول الساقين والخصر.





أسرع وصفة لعلاج الدوالى







بجانب الحيل السابقة إليك وصفة سهلة وسريعه تخلصك من الدوالى من مطبخك يقدمها موقع برايت سايد إليك مكوناتها وطريقة تطبيقها

