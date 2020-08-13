وزير الإعلام الفنزويلي يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريجيز، اليوم الخميس، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لما نشرته قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل.





وأمس الأربعاء، أعلنت الحكومة الفنزويلية أن فنزويلا تجاوزت للمرة الأولى عتبة الألف إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.





وقال رودريجيز إنه تم تسجيل نحو 138،1 إصابة جديدة بين الإثنين والثلاثاء، ليرتفع المجموع الى 938،27 حالة.





ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية.





وأدى الفيروس إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.



