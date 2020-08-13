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رياضة

رمضان صبحي يتصدر تويتر بعد اتفاقه على الانتقال لـ بيراميدز

الخميس 13/أغسطس/2020 - 07:51 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #رمضان_صبحي بعد إعلانه رحيله لـ بيراميدز بعد فشل تفاوضه مع النادي الأهلي.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏توقيت اختيار رمضان ابلاغ الاهلي برفض عرضه والانتقال لبيراميدز في يوم افتتاح الاهلي لاستاده مَش عبثي ده مخطط ليه ومدروس من حد تقيل وعاوز يعلم ع الاهلي ميطلعش من عيل زي ‎#رمضان_صبحي" و "‏سلام ع من لم يكن من ابناء النادي واتخذ النادي  وطنا له وكان لوطنه شديد الانتماء ‎#رمضان_صبحي ".

وكتب آخرون "‏نحن من نصنع النجوم ولأجلنا تُلعب كرة القدم وكل مايُشتري بالمال رخيـص ‎#رمضان_صبحي ربنا يوفقك ..نقطة ومن أول السطر " و" ‏‎#رمضان_صبحي دموع نزلت من اجل الاهلي وسيظلون في قلوب جمهور الاهلي عندما نتحدث عن الانتماء ".


وأضاف آخرون "‏بيومى فؤاد عن رحيل رمضان صبحى : الاهلى مش بيوقف على حد ومع الف ميلون سلامة‎#رمضان_صبحي" و" ‏‎#رمضان_صبحي واضح كدا ان محدش هيبقي زي تريكا او وليد سليمان كويس انك معملتش تاريخ معانا عشان متصعبش علينا لم تمشي ".
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