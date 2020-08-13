رمضان صبحي يتصدر تويتر بعد اتفاقه على الانتقال لـ بيراميدز

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #رمضان_صبحي بعد إعلانه رحيله لـ بيراميدز بعد فشل تفاوضه مع النادي الأهلي.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "توقيت اختيار رمضان ابلاغ الاهلي برفض عرضه والانتقال لبيراميدز في يوم افتتاح الاهلي لاستاده مَش عبثي ده مخطط ليه ومدروس من حد تقيل وعاوز يعلم ع الاهلي ميطلعش من عيل زي #رمضان_صبحي" و "سلام ع من لم يكن من ابناء النادي واتخذ النادي وطنا له وكان لوطنه شديد الانتماء #رمضان_صبحي ".
وكتب آخرون "نحن من نصنع النجوم ولأجلنا تُلعب كرة القدم وكل مايُشتري بالمال رخيـص #رمضان_صبحي ربنا يوفقك ..نقطة ومن أول السطر " و" #رمضان_صبحي دموع نزلت من اجل الاهلي وسيظلون في قلوب جمهور الاهلي عندما نتحدث عن الانتماء ".
وأضاف آخرون "بيومى فؤاد عن رحيل رمضان صبحى : الاهلى مش بيوقف على حد ومع الف ميلون سلامة#رمضان_صبحي" و" #رمضان_صبحي واضح كدا ان محدش هيبقي زي تريكا او وليد سليمان كويس انك معملتش تاريخ معانا عشان متصعبش علينا لم تمشي ".