رمضان صبحي يتصدر تويتر بعد اتفاقه على الانتقال لـ بيراميدز

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #رمضان_صبحي بعد إعلانه رحيله لـ بيراميدز بعد فشل تفاوضه مع النادي الأهلي .





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏توقيت اختيار رمضان ابلاغ الاهلي برفض عرضه والانتقال لبيراميدز في يوم افتتاح الاهلي لاستاده مَش عبثي ده مخطط ليه ومدروس من حد تقيل وعاوز يعلم ع الاهلي ميطلعش من عيل زي ‎#رمضان_صبحي" و "‏سلام ع من لم يكن من ابناء النادي واتخذ النادي وطنا له وكان لوطنه شديد الانتماء ‎#رمضان_صبحي ".





وكل مايُشتري بالمال رخيـص ‎#رمضان_صبحي ربنا يوفقك ..نقطة ومن أول السطر " و" ‏‎#رمضان_صبحي دموع نزلت من اجل الاهلي وسيظلون في قلوب جمهور الاهلي عندما نتحدث عن الانتماء ". وكتب آخرون "‏نحن من نصنع النجوم ولأجلنا تُلعب كرة القدم









وأضاف آخرون "‏بيومى فؤاد عن رحيل رمضان صبحى : الاهلى مش بيوقف على حد ومع الف ميلون سلامة‎#رمضان_صبحي" و" ‏‎#رمضان_صبحي واضح كدا ان محدش هيبقي زي تريكا او وليد سليمان كويس انك معملتش تاريخ معانا عشان متصعبش علينا لم تمشي ".