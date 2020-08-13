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رياضة

دوري أبطال أوروبا.. أتلتيكو مدريد يخشى مفاجآت لايبزيج

الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:06 ص
فريق أتلتيكو مدريد
فريق أتلتيكو مدريد
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محمد السعيد
يواجه فريق أتلتيكو مدريد نظيره لايبزيج الألماني، اليوم، الخميس، في تمام التاسعة مساء، على ملعب خوسيه الفالادي، بمدينة لشبونة البرتغالية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى أتلتيكو مدريد بقيادة  مدربه دييجو سيميوني لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لقطع خطوة جديدة نحو التتويج بدوري الأبطال.

في المقابل يطمح لايبزيج في مواصلة مفاجآته بالبطولة بخطف انتصار ثمين في لقاء الليلة، وانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وكان لايبزيج حقق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على توتنهام 4 - 0، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور الـ 16.

وتقام مباريات الدور ربع النهائي بدوري الأبطال بنظام المباراة الواحدة في مدينة لشبونة البرتغالية بدلا من مباراتي الذهاب والإياب، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
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