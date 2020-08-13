تريند الفن| أول تعليق من محمد رشاد بعد انفصاله عن مى حلمى.. وبيومى فؤاد يتصدر تويتر بعد تعليقه على مبارة الأهلى

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، التي حقق بعضها قراءات عالية خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

علق الفنان محمد رشاد، على انفصاله من زوجته مي حلمي في أول رد له بعد الطلاق.





وكتب محمد رشاد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وتحديدا عبر خاصية الاستورى، "أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد".





وكان انفصال محمد رشاد عن زوجته مى حلمى منذ ساعات قليلة وذلك فى هدوء وسرية تامة.





دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر #بيومي_فؤاد بعد قيامه بالتعليق على مباراة افتتاح استاد الأهلي الجديد.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏بيومى فؤاد عن رحيل رمضان صبحى : الأهلى مش بيوقف على حد ومع الف ميلون سلامة" و"‏بيومي فؤاد: أدي اللاعيبة بتسخن قدامنا، غريبة مع إنهم كانوا لسه بيلعبوا من 15 سنة بس".





تحل اليوم، الخميس، ذكرى ميلاد الفنان محمد عبد المطلب الذى قدم عددا من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان وأذهان الجمهور.



