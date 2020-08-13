AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تريند الفن| أول تعليق من محمد رشاد بعد انفصاله عن مى حلمى.. وبيومى فؤاد يتصدر تويتر بعد تعليقه على مبارة الأهلى

الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:54 ص
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، التي حقق بعضها قراءات عالية خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

علق الفنان محمد رشاد، على انفصاله من زوجته مي حلمي في أول رد له بعد الطلاق. 

وكتب محمد رشاد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وتحديدا عبر خاصية الاستورى، "أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد".

وكان انفصال محمد رشاد عن زوجته مى حلمى منذ ساعات قليلة وذلك فى هدوء وسرية تامة. 

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر #بيومي_فؤاد بعد قيامه بالتعليق على مباراة افتتاح استاد الأهلي الجديد.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏بيومى فؤاد عن رحيل رمضان صبحى : الأهلى مش بيوقف على حد ومع الف ميلون سلامة" و"‏بيومي فؤاد: أدي اللاعيبة بتسخن قدامنا، غريبة مع إنهم كانوا لسه بيلعبوا من 15 سنة بس".

تحل اليوم، الخميس، ذكرى ميلاد الفنان محمد عبد المطلب الذى قدم عددا من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان وأذهان الجمهور. 

تزوج الفنان محمد عبد المطلب من الراقصة عائشة عز الدين، وأنجب منها توأما هما "نور، وبهاء" عام 1940
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

داخل تزاحم مدحت شلبى.. أحمد فهمى يمازح بيومى فؤاد: مش كفاية قعدت جيلك كله فى البيت

محمد رشاد عقب انفصاله عن مي حلمي: أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد

بعد تعليقه على مباراة الأهلي.. بيومي فؤاد يتصدر تويتر.. ومغردون: الواحد مضحكش الضحك ده قبل كده

في ذكرى ميلاده.. عدد زيجات محمد عبد المطلب وقصة وفاته

رمضان صبحي يتصدر تويتر بعد اتفاقه على الانتقال لـ بيراميدز

موجز السوشيال ميديا.. بعد أنباء انتقال رمضان صبحي لـ بيراميدز.. تركي آل الشيخ: لما أموت هتقولوا تركي السبب.. بيومي فؤاد يتصدر تويتر.. ومغردون: الواحد مضحكش الضحك ده قبل كده

ترشيحاتنا

هادئ ومتزن.. شوبير يكشف عن خطة فايلر عقب رحيل رمضان صبحي لـ بيراميدز

تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الخميس

مصطفى بسيط عن انتقال رمضان صبحي لـ بيراميدز: إحنا في وهم والله

آرسين فينجر يرفض تدريب برشلونة

سيلفي بهاتفها المحمول في الجيم.. ياسمين صبري تستعرض لياقتها

شوبير يكشف عن خطة رمضان صبحي عقب الانضمام لـ بيراميدز ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان موف حاملة تورتة الورود... ابنة هيفاء وهبي تسحر متابعيها بجمالها

سيلفي بهاتفها المحمول في الجيم.. ياسمين صبري تستعرض لياقتها

بفستان بمبي.. نيرمين الفقي تتألق على الشاطئ في إطلالة جديدة