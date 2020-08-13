بعد تعليقه على مباراة الأهلي.. بيومي فؤاد يتصدر تويتر.. ومغردون: الواحد مضحكش الضحك ده قبل كده

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #بيومي_فؤاد بعد قيامه بالتعليق على مباراة افتتاح استاد الاهلي الجديد.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏بيومى فؤاد عن رحيل رمضان صبحى : الاهلى مش بيوقف على حد ومع الف ميلون سلامة" و "‏بيومي فؤاد: أدي اللاعيبة بتسخن قدامنا، غريبة مع إنهم كانوا لسه بيلعبوا من 15 سنة بس".





وعلق آخرون "‏بيومي فؤاد :كنت معدي جنب الملعب من بره وانا جاي من التصوير لقيت هيصة وفرح قلت أما اخش اشوف فيه ايه، يمكن يكون فيه تصوير جديد ولا حاجة لقيت ستاد الأهلي" و "‏إللي اختار بيومي فؤاد يكون معلق ويضحكنا بالشكل ده ويلطف الجو بعد حالة الجدل الكبيرة دي .. يستاهل احلى تحيه والله".







