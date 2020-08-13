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فن

بعد تعليقه على مباراة الأهلي.. بيومي فؤاد يتصدر تويتر.. ومغردون: الواحد مضحكش الضحك ده قبل كده

الخميس 13/أغسطس/2020 - 05:06 ص
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #بيومي_فؤاد بعد قيامه بالتعليق على مباراة افتتاح استاد الاهلي الجديد.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏بيومى فؤاد عن رحيل رمضان صبحى : الاهلى مش بيوقف على حد ومع الف ميلون سلامة" و "‏بيومي فؤاد:أدي اللاعيبة بتسخن قدامنا، غريبة مع إنهم كانوا لسه بيلعبوا من 15 سنة بس".

وعلق آخرون"‏بيومي فؤاد:كنت معدي جنب الملعب من بره وانا جاي من التصوير لقيت هيصة وفرح قلت أما اخش اشوف فيه ايه، يمكن يكون فيه تصوير جديد ولا حاجة لقيت ستاد الأهلي" و "‏إللي اختار بيومي فؤاد يكون معلق ويضحكنا بالشكل ده ويلطف الجو بعد حالة الجدل الكبيرة دي .. يستاهل احلى تحيه والله".


وأضاف آخرون" ‏والله الواحد مضحكش الضحك ده قبل كدهاحلا تحيه للي اختار بيومي فؤاد معلق للمباراة" و" ‏يعني حاولنا ننكد عليكم عشان نداري الحرقان بتاعنا وانتو مفيش فايده فيكو عايشين مع العظمة بتاعت الاستاد بتاعكو وعاملين ماتش ولا اروع لقدامي اللاعيبه وكميه خفه دم محصلتش من بيومي فؤاد اييييييه انتو مفيش فايده فيكوووو.... فووووق ياخطيب فوووق". 
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