سفير الصين بالقاهرة: بكين تتصدر العالم في قدرتها على توليد الطاقة النظيفة

قال السفير لياو لي تشيانج سفير الصين لدى مصر، إنه على مدى السنوات الـ 76 المنصرمة، قاد الحزب الشيوعي الصيني أبناء الشعب الصيني بكل قومياته للنضال كفريق واحد، ونجح في إيجاد طريق جديد يمكن الدولة النامية من التقدم نحو التحديث بإرادة مستقلة.



جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفال بالذكرى السنوية الـ76 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وتابع سفير الصين بالقاهرة أن هذا العام يشهد ختام الخطة الخمسية الرابعة عشرة للصين، وخلال فترة الخطة حققت الصين إنجازات تاريخية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ من المتوقع أن يتجاوز حجم النمو الاقتصادي للصين 35 تريليون يوان، وتبقى نسبة مساهمة الصين في النمو الاقتصادي العالمي فوق 30% طوال سنوات متتالية.

كما أكد السفير الصيني بالقاهرة أن العام القادم سيشهد الاحتفال بالذكرى السنوية الـ70 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر، والذكرى السنوية الـ70 لإطلاق العلاقات الدبلوماسية بين الصين والدول العربية والإفريقية، كما ستستضيف الصين الدورة الثانية للقمة الصينية العربية.

وشدد على أن الجانب الصيني على استعداد للعمل مع الجانب المصري سويًا على مواصلة حسن تنفيذ التوافقات المهمة بين رئيسي البلدين، والوفاء بالرسالة التاريخية والتزامات الدولة الكبيرة كعضوين مهمين في الجنوب العالمي، والمضي قدمًا بعملية التحديث في الصين ومصر والدول العربية والإفريقية، وبناء المجتمع الصيني-المصري، والصيني-العربي، والصيني-الإفريقي للمستقبل المشترك.

وأوضح أن الصين حققت عدة اختراقات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الكمومية والفضاء المأهول واستكشاف الفضاء العميق، حيث يتجاوز إجمالي عدد السيارات بالطاقة الجديدة 31 مليون سيارة.

وأكد أن الصين تحتل صدارة العالم من حيث القدرة المركبة لتوليد الطاقة النظيفة، كما نجحت أيضا في إنشاء أكبر منظومة في العالم للتعليم والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، وزاد دخل السكان بشكل ملحوظ.

ونوه بأن الصين أقامت بشكل مهيب فعالية إحياء الذكرى الـ 80 لانتصار حرب الشعب الصيني ضد العدوان الياباني والحرب العالمية ضد الفاشية، لتخليد التاريخ وتمجيد الشهداء والاعتزاز بالسلام وفتح الآفاق المستقبلية مع شعوب العالم.