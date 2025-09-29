رئيس جامعة المنصورة ورئيس المجلس القومي للمرأة يشهدان فعاليات ندوة "معًا بالوعي نحميها"

شهد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم الإثنين، فعاليات ندوة "معًا بالوعي نحميها"، التي تنظمها الجامعة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي، ونشر ثقافة حماية الأسرة المصرية، وتمكين المرأة في مختلف المجالات، والتصدي للممارسات السلبية التي تعوق مسيرة التنمية.



وأكد الدكتور شريف خاطر، في كلمته، ترحيبه بالمستشارة أمل عمار واستضافة الجامعة لمبادرة "معا بالوعي نحميها" بمشاركة المجلس القومي للمرأة، مشددًا على الدور الرائد للمجلس في نشر الوعي المجتمعي وتعزيز مكانة المرأة المصرية باعتبارها شريكا أصيلا في مسيرة التنمية والبناء.



وأوضح رئيس الجامعة أن المرأة المصرية عبر التاريخ كانت رمزا للحكمة والقيادة والقوة، بدءا من الملكة حتشبسوت وكليوباترا في مصر القديمة، وصولًا إلى هدى شعراوي وصفية زغلول في العصر الحديث، مؤكدًا أنها كانت دائمًا في صميم الحركة الوطنية وصمام أمان للمجتمع في مواجهة الأزمات والتحديات.



وأضاف أن الدولة المصرية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت نقلة نوعية في ملف تمكين المرأة، من خلال تعزيز تمثيلها البرلماني والوزاري، وتوليها مناصب قيادية غير مسبوقة، إلى جانب النصوص الدستورية والتشريعات التي تكفل المساواة وتحمي المرأة من أشكال العنف والتمييز.



وأشار إلى أن برامج ومبادرات الدولة في السنوات الأخيرة أسهمت بشكل كبير في دعم المرأة، سواء عبر التمكين الاقتصادي من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو المبادرات الصحية مثل "100 مليون صحة"، بالإضافة إلى المبادرات التربوية والمجتمعية لمكافحة الزواج المبكر ورعاية المرأة المعيلة.



وشدد الدكتور شريف خاطر على أن الاستثمار في المرأة هو استثمار في المستقبل، مؤكدًا أنها الأم والمعلمة والعالمة والقيادية، وستظل دائمًا في مقدمة الصفوف تقود مسيرة النهضة والتنمية في مصر.



من جانبها، أعربت المستشارة أمل عمار عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات الندوة ضمن مبادرة "معًا بالوعي نحميها"، مؤكدة أن بناء الوعي ضرورة وطنية، فالمرأة الواعية تصنع أسرة قوية، ومنها ينطلق مجتمع قادر على مواجهة التحديات.



وأوضحت أن المبادرة تهدف إلى بناء إنسان واعٍ يسهم في التنمية بمختلف مجالاتها، عبر تعزيز الوعي المجتمعي ومواجهة الشائعات والأفكار الهدامة التي تستهدف استقرار المجتمع، من خلال مناقشة قضايا المرأة والأسرة والمجتمع.



وأضافت أن هذه الأهداف تزداد أهمية في ظل التحديات الفكرية والثقافية الراهنة، وما يصاحبها من مخاطر المعلومات المضللة والشائعات العابرة للحدود، مما يجعل بناء الوعي مسؤولية وطنية كبرى.



كما استعرضت ما حققته المبادرة من إنجازات ملموسة عبر اللقاءات التنسيقية، والبرامج التدريبية، والرسائل الإعلامية، إلى جانب المشاركة الفاعلة للشباب والقيادات الدينية والمجتمعية.

وأكدت أن المرأة المصرية لعبت عبر العصور دورًا عظيمًا في حماية الوطن وصون هويته، وأن الجامعات تمثل شريكًا أساسيًا في بناء الوعي، ليس فقط كمنارة للعلم، بل كبيئة ثقافية وتربوية تسهم في تشكيل وعي الأجيال الجديدة، وتعزيز الانتماء والمواطنة، والفكر النقدي القادر على مواجهة الأفكار المغلوطة.



وقام الدكتور شريف خاطر بإهداء درع الجامعة للمستشارة أمل عمار تكريمًا لدورها الرائد والمثمر في دعم قضايا المرأة المصرية، فيما أهدت رئيسة المجلس القومي للمرأة درع المجلس لرئيس الجامعة تقديرًا لجهوده المستمرة في تعزيز مكانة المرأة ودعم مبادراتها داخل الجامعة وخارجها.

كما أهدى خاطر درع الجامعة للدكتورة أمينة شلبي، مقرر المجلس القومي للمرأة فرع الدقهلية، والفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود، عضو المجلس، وتسلمته نيابة عنها الدكتورة رشا المهدي، عضو المجلس.



واستهلت الجلسة الرئيسية للندوة بكلمة ترحيبية للدكتورة أمينة شلبي، رحبت خلالها بالمستشارة أمل عمار، واستعرضت أبرز أنشطة المجلس وخطط التعاون مع جامعة المنصورة لنشر ثقافة الوعي الإيجابي داخل المجتمع الجامعي والمحلي، من خلال القوافل التوعوية والندوات التثقيفية، وتقديم الدعم القانوني والنفسي للمرأة.



وتضمنت الجلسات محاور متعددة، منها حوار حول "المرأة المصرية... واجبات واستحقاقات" ناقشته المستشارة مريم مجدي والأستاذة شهد وائل أبو الفتوح، وموضوع "المرأة المصرية نحو آفاق التمكين الاقتصادي المستدام : قيادة وتنمية" قدمته الدكتورة سماح طارق حافظ، ومحاضرة عن "المرأة المصرية... حامية الوطن" تناولتها الدكتورة نهاد كمال الدين، أعقبها نقاش مفتوح مع الحضور.



واختتمت الفعاليات بفقرة فنية لكورال جامعة المنصورة بقيادة الدكتور عمرو المرسي، قدم خلالها مجموعة من الأغاني الوطنية التي عبّرت عن روح الانتماء والاعتزاز بالوطن.

وعلى هامش الفعاليات، اصطحب الدكتور شريف خاطر المستشارة أمل عمار ووفد المجلس في جولة تفقدية بالجامعة شملت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، حيث استقبلتهم الدكتورة سماح السعيد، مديرة الوحدة، واستعرضت نشاط الوحدة ودورها في خلق بيئة جامعية آمنة، وتقديم الدعم القانوني والنفسي للطالبات وأعضاء هيئة التدريس، وتنفيذ برامج توعوية لمواجهة أي شكل من أشكال العنف أو التمييز.

تلتها زيارة للمستشفيات الجامعية، استقبلهم خلالها الدكتور أشرف شومه، عميد كلية الطب، والدكتورة غادة القنيشي، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع، وبدأت الجولة بزيارة وحدة المرأة الآمنة بالمراكز الطبية، بحضور الدكتور الشعرواي كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور وائل زكريا، مدير المراكز الطبية، والدكتورة هيام فتحي، مديرة الوحدة، التي استعرضت الخدمات الطبية والنفسية التي تقدمها الوحدة للنساء المتضررات من العنف، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، لضمان حماية المرأة وتوفير بيئة آمنة لها داخل الجامعة وخارجها.



وعقب ذلك زيارة مستشفى الأطفال الجامعي، استقبلتهم الدكتورة منى حافظ، مديرة المستشفى، وبدأت الزيارة بمشاركة الأطفال وأمهاتهم في احتفالية تخللتها توزيع هدايا بمشاركة رئيس الجامعة والمستشارة أمل عمار، إضافةً إلى فقرات رسم وتلوين وألعاب نظمتها طالبات كلية التربية للطفولة المبكرة تحت إشراف الدكتورة سماح رمضان، وكيل الكلية.



كما تضمنت الجولة تفقد أقسام المستشفى المختلفة، بما في ذلك قسم أمراض القلب، وأمراض الوراثة، وأمراض الدم، ووحدة القسطرة، وجناح العناية المركزة الجاري تجهيزه بسعة 23 سريرًا، إلى جانب زيارة وحدة الكلى الصناعية.



وأهدت الدكتورة منى حافظ درع المستشفى للمستشارة أمل عمار، تقديرًا لجهودها الرائدة في دعم قضايا المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، فيما أهدت المستشارة أمل عمار درع "التاء المربوطة" للدكتورة منى حافظ، تكريمًا لتميزها في تقديم الرعاية الطبية وخدمة الأطفال والمساهمة في دعم القضايا المجتمعية.