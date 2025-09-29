قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

وزير الشؤون النيابية: رئيس الجمهورية طلب إيجاد خيارات وبدائل كثيرة عن الحبس الاحتياطي

محمود فوزي
محمود فوزي
هاني حسين

أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية  والتواصل السياسي، أنه سيتم عرض كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على عدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية، في جلسة مجلس النواب المقبلة.

وأوضح محمود فوزي في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»: «وفقًا للمجرى الطبيعي يتم إحالة رسالة رئيس الجمهورية وبيان رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة بالمجلس، وستنظر اللجنة في الاعتراضات المقدمة من رئيس الجمهورية وتعد تقريرًا للمجلس للموافقة على هذه الاعتراضات من عدمه».

واضاف محمود فوزي: «إذا وافق المجلس على اعتراضات رئيس الجمهورية بشأن قانون الإجراءات الجنائية، سيتم إعادة صياغة المواد المعترض عليها».

وأكمل محمود فوزي: «رئيس الجمهورية اعترض على مسألة الحبس الاحتياطي، وطلب أن يكون هناك خيارات أكثر وبدائل متعددة خاصة بمسألة الحبس الاحتياطي».

ولفت محمود فوزي إلى أن «غير مطروح تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وتوصيات الحوار الوطني المتفق عليها كانت موضع تطبيق في قانون الإجراءات الجنائية».

الإجراءات الجنائية مجلس النواب الرئيس السيسي مصر اخبار التوك شو

