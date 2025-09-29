قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عماد النحاس يكشف حقيقة طلب زيزو المشاركة أمام الزمالك
عمرو أديب منفعلا: عندي 60 سنة منهم 55 الزمالك بيتغلب فيهم
بعد حسم القمة أمام الزمالك.. موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري
النيابة الإدارية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة السوار الأثري
مصدر أمني مسؤول: مصر وقطر سلمتا حركة حماس المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار بغزة
الخارجية السورية تعتذر لمصر عما حدث في مظاهرات دمشق
بعد الفوز على الزمالك.. موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري
موعد مباراة الزمالك القادمة أمام غزل المحلة بالدوري المصري
أيمن منصور: الزمالك عانى بدنيًا أمام الأهلي.. والنحاس تفوق على فيريرا
القمة حمرا.. 3 أهداف و4 كروت والنينجا يقلب الطاولة على الزمالك وإصابة نجم الأهلي
هدنة غزة بين النفي والتأكيد.. هل تسلمت حماس نص خطة ترامب للسلام
وزير الشؤون النيابية: رئيس الجمهورية طلب إيجاد خيارات وبدائل كثيرة عن الحبس الاحتياطي
ديني

حكم تربية النحل في المنازل.. أمين الإفتاء: جائزة مادام لا يسبب أذى للآخرين

أحمد سعيد

أكد الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن تربية النحل في المنازل أو الأماكن المخصصة لها جائزة شرعًا، مشيرًا إلى أن ذلك لا مانع منه ما دام لا يسبب أذى للآخرين.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن النحل يجب أن يُربى في مكان مناسب وآمن، حتى لا يضر الجيران أو أهل المنزل، مستشهداً بقاعدة الشريعة: "لا ضرر ولا ضرار".

أمين الإفتاء: أكل العسل يجب أن يكون من مصدر معلوم وموثوق

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن أكل العسل يجب أن يكون من مصدر معلوم وموثوق، أي من خلية مملوكة لصاحبها أو مصدر معروف، لتجنب الشبهات. 

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن أكل العسل من نحل مجهول المصدر قد يقع ضمن المحظورات إذا لم يتأكد الشخص من ملكية الخلية أو مصدر العسل.

وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن تغذية النحل مهمة للتأكد من حلال العسل، مشددًا على ضرورة أن يكون النحل يتغذى على مصادر نظيفة، حتى يكون العسل الناتج عنه صالحًا للاستهلاك.

هل تربية النحل بجوار المنازل جائز؟

وكان الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أكد أن تربية النحل جائزة ولا حرج فيها شرعًا، لكن ذلك مشروط بعدم إلحاق الضرر بالآخرين، مشيرًا إلى قاعدة النبي ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار"، وهي قاعدة فقهية كبرى من القواعد الخمس التي ذكرها الإمام السيوطي في كتابه "الأشباه والنظائر".

وأضاف أن الضرر يُزال شرعًا، فإذا ترتب على تربية النحل أذى للجيران أو خوف على أطفالهم أو تعرضهم للدغ النحل، فإن ذلك يصبح غير جائز، ليس لأن تربية النحل محرمة في ذاتها، ولكن لوجود الضرر الناتج عنها.

وأكد أنه إذا وُضع النحل في حديقة أو مكان مخصص بعيد عن مساكن الناس بحيث لا يترتب على ذلك أي أذى، فلا شيء في تربيته، بل قد يكون فيه نفع للناس لما للنحل ومنتجاته من فوائد عظيمة.

وأشار إلى أن هذا الحكم لا يقتصر على النحل فقط، بل يشمل تربية الحيوانات الأخرى مثل الكلاب والقطط، فإذا ترتب على تربيتها ضرر للآخرين، كإيذاء أو إزعاج مستمر، فإن ذلك لا يجوز شرعًا.

الشيخ محمود الطحان أمين الفتوى في دار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء

