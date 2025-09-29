قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عماد النحاس يكشف حقيقة طلب زيزو المشاركة أمام الزمالك
عمرو أديب منفعلا: عندي 60 سنة منهم 55 الزمالك بيتغلب فيهم
بعد حسم القمة أمام الزمالك.. موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري
النيابة الإدارية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة السوار الأثري
مصدر أمني مسؤول: مصر وقطر سلمتا حركة حماس المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار بغزة
الخارجية السورية تعتذر لمصر عما حدث في مظاهرات دمشق
بعد الفوز على الزمالك.. موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري
موعد مباراة الزمالك القادمة أمام غزل المحلة بالدوري المصري
أيمن منصور: الزمالك عانى بدنيًا أمام الأهلي.. والنحاس تفوق على فيريرا
القمة حمرا.. 3 أهداف و4 كروت والنينجا يقلب الطاولة على الزمالك وإصابة نجم الأهلي
هدنة غزة بين النفي والتأكيد.. هل تسلمت حماس نص خطة ترامب للسلام
وزير الشؤون النيابية: رئيس الجمهورية طلب إيجاد خيارات وبدائل كثيرة عن الحبس الاحتياطي
أخبار البلد

رئيسة المجلس القومي للمرأة تتفقد وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنصورة

حمادة خطاب

قامت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بجولة تفقدية داخل جامعة المنصورة بالدقهلية وذلك برفقة الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وكل من الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس, والدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب, والدكتورة رشا مهدي عضوة المجلس, والدكتورة امينة شلبي مقررة فرع المجلس بالدقهلية, والدكتورة امل فيليب المستشار الصحي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، والدكتورة شيماء نعيم مدير عام الادارة العامة للاستراتيجية, والدكتورة منى حافظ مدير عام المستشفى الجامعي للأطفال، والاستاذة داليا حمدي مدير عام الادارة العامة لمتابعة الفروع بالمجلس, والاستاذة داليا سعيد مدير عام السكرتارية التنفيذية لمكتب رئيسة المجلس, والاستاذة نهى مرسي رئيس الادارة المركزية للفروع واللجان بالمجلس, والأستاذة إيزيس محمود الخبير التنموي بالمجلس القومي للمرأة ، و الدكتورة رشا علي الدين أستاذ القانون الدولي الخاص وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس, وأعضاء وعضوات فرع المجلس بالدقهلية.

وتفقدت المستشارة أمل عمار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنصورة  واسمتعت إلى شرح للهدف منها واليات عملها، حيث تسهم الوحدة في حماية ودعم المرأة المعنفة عبر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فضلا عن تنظيم حملات التوعية وورش العمل المتنوعة للطلاب والطالبات في الجامعة ، كما يتم التعاون و عمل شراكات مختلفة مع العديد من الجهات الشريكة منها صندوق الأمم المتحدة للسكان .

كما تفقدت أيضاً وحدة المرأة الآمنة بجامعة المنصورة وشاهدت عرضا حول نشأتها في إطار جهود تعزيز حماية المرأة ودعمها، والتي توفر خدمات استقبال الحالات والتعامل معها بسرية تامة، كما تقدم الوحدة خدمات متعددة أبرزها الدعم النفسي والمشورة الزوجية، بالإضافة إلى تقديم تقارير الطب الشرعي، والتحويل إلى مراكز الملاذ الآمن لمدة تصل إلى 6 أشهر قابلة للمد، مع إمكانية اصطحاب الأطفال، كما توفر الوحدة خدمات قانونية مجانية بحد أقصى ثلاث قضايا، إلى جانب برامج تدريبية لتعليم النساء حرف بسيطة تساعدهن على الاستقلال الاقتصادي، وخدمات توعية وتثقيف مجتمعي.

كما تفقدت المستشارة أمل عمار مستشفى الأطفال الجامعي وذلك بحضور الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة والدكتورة منى حافظ مدير عام مستشفى الأطفال. حيث  أطلعت على الخدمات الطبية المقدمة للأطفال عبر أقسام المستشفى المختلفة منها وحدة قسطرة القلب ووحدة الكلى الصناعي والتي تشمل أحدث الاجهزة .

و تبادلت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس والدكتورة منى حافظ مدير عام المستشفى الجامعي الأطفال، الدروع التذكارية، تقديرا للجهود المبذولة لدعم وتمكين المرأة المصرية.

أمل عمار القومي للمرأة بالدقهلية

الحادث

وفاة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالتجمع

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

انهيار للسلم الداخلي

تحرك عاجل من وزارة الإسكان بشأن العقار 18 بالحي السادس بـ6 أكتوبر| تفاصيل

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

رددوا شعارات ضد مصر.. القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

دفن الميت

إلحق النعش بيجري لوحده.. فيديو يثير الجدل وشيخ بالأوقاف: بدع تضر بالإسلام

مجلس النواب

نواب: التعاون المصري الإماراتي في الطيران نقلة نوعية نحو اقتصاد رقمي وصناعات ذكية

النائب ايهاب رمزي

إيهاب رمزي يكشف لصدى البلد تفاصيل مقترحه الجديد بشأن تعديل المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية

قانون الطفل

كيف يحمي قانون الطفل المولودين بالخارج؟ ضوابط التسجيل وشروط التبليغ

الصين تطلق نظاما جديدا لتنظيم تصدير السيارات الكهربائية بداية 2026

تفاحة كل يوم .. ماذا يحدث لجسمك عندما تأكلها؟

هل يحبك حقًا؟ 11 دليلا يكشف عمق مشاعر شريك حياتك

لأكل العيش .. هيونداي أكسنت موديل 2011 بهذا السعر

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

