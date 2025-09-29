رئيسة المجلس القومي للمرأة تتفقد وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنصورة

قامت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بجولة تفقدية داخل جامعة المنصورة بالدقهلية وذلك برفقة الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وكل من الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس, والدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب, والدكتورة رشا مهدي عضوة المجلس, والدكتورة امينة شلبي مقررة فرع المجلس بالدقهلية, والدكتورة امل فيليب المستشار الصحي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، والدكتورة شيماء نعيم مدير عام الادارة العامة للاستراتيجية, والدكتورة منى حافظ مدير عام المستشفى الجامعي للأطفال، والاستاذة داليا حمدي مدير عام الادارة العامة لمتابعة الفروع بالمجلس, والاستاذة داليا سعيد مدير عام السكرتارية التنفيذية لمكتب رئيسة المجلس, والاستاذة نهى مرسي رئيس الادارة المركزية للفروع واللجان بالمجلس, والأستاذة إيزيس محمود الخبير التنموي بالمجلس القومي للمرأة ، و الدكتورة رشا علي الدين أستاذ القانون الدولي الخاص وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس, وأعضاء وعضوات فرع المجلس بالدقهلية.

وتفقدت المستشارة أمل عمار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنصورة واسمتعت إلى شرح للهدف منها واليات عملها، حيث تسهم الوحدة في حماية ودعم المرأة المعنفة عبر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فضلا عن تنظيم حملات التوعية وورش العمل المتنوعة للطلاب والطالبات في الجامعة ، كما يتم التعاون و عمل شراكات مختلفة مع العديد من الجهات الشريكة منها صندوق الأمم المتحدة للسكان .

كما تفقدت أيضاً وحدة المرأة الآمنة بجامعة المنصورة وشاهدت عرضا حول نشأتها في إطار جهود تعزيز حماية المرأة ودعمها، والتي توفر خدمات استقبال الحالات والتعامل معها بسرية تامة، كما تقدم الوحدة خدمات متعددة أبرزها الدعم النفسي والمشورة الزوجية، بالإضافة إلى تقديم تقارير الطب الشرعي، والتحويل إلى مراكز الملاذ الآمن لمدة تصل إلى 6 أشهر قابلة للمد، مع إمكانية اصطحاب الأطفال، كما توفر الوحدة خدمات قانونية مجانية بحد أقصى ثلاث قضايا، إلى جانب برامج تدريبية لتعليم النساء حرف بسيطة تساعدهن على الاستقلال الاقتصادي، وخدمات توعية وتثقيف مجتمعي.

كما تفقدت المستشارة أمل عمار مستشفى الأطفال الجامعي وذلك بحضور الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة والدكتورة منى حافظ مدير عام مستشفى الأطفال. حيث أطلعت على الخدمات الطبية المقدمة للأطفال عبر أقسام المستشفى المختلفة منها وحدة قسطرة القلب ووحدة الكلى الصناعي والتي تشمل أحدث الاجهزة .

و تبادلت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس والدكتورة منى حافظ مدير عام المستشفى الجامعي الأطفال، الدروع التذكارية، تقديرا للجهود المبذولة لدعم وتمكين المرأة المصرية.