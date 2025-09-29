حسين الشحات هيمشي.. تعليق غاضب من عمرو أديب على خسارة الزمالك أمام الأهلي

علق الإعلامي عمرو أديب، على فوز النادي الأهلي على نادي الزمالك في لقاء القمة بالدوري المصري.

وقال عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" إحنا ليه كده يا جماعة وإيه فكرة الهزيمة الموجودة في دماغ الزمالك، الشوط الأول كان الأهلي أكتر من 60 % استحواذ ونادي الزمالك مش بيصدق إنه ممكن يكسب الأهلي ".



وأكمل عمور أديب :" الأهلي نص لاعيبته متعورة ونزل لعيبة بقالها شهور مش بتلعب نزلت في ماتش النهاردة ".



وأضاف عمرو أديب :" حسين الشحات اللي غير نتيجة المباراة ده هيمشي ومدرب النادي الأهلي ده عماد النحاس مؤقت وهيمشي ".