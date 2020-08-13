آرسين فينجر يرفض تدريب برشلونة





وذكرت موقع " لو 10 سبورت" الفرنسي، أن آرسين فينجر تلقى العديد من العروض مؤخرا، أبرزهم عرضا من نادي برشلونة الذي يبحث عن بديلا لـ كيكي سيتين "المدير الفني الحالي للبلوجرانا"، حال فشله في قيادة الفريق للتويج بـ دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.





وأضاف الموقع، أن فينجر رفض عرض برشلونة، بسبب الظروف التي يمر بها النادي في الفترة الحالية.





وخسر برشلونة لقب السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا والدوري الإسباني هذا الموسم، ولم يعد أمامه سوى بطولة دوري أبطال أوروبا التي ينافس عليها.







يذكر أن آرسين فينجر ابتعد عن التدريب منذ رحيله عن فريق آرسنال موسم 2018.





رفض الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني لفريق السابق لنادي آرسنال الإنجليزي عرضا من نادي برشلونة لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.