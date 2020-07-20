AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

تشافي أم بلان.. من الأقرب لتدريب برشلونة بعد قرب رحيل كيكي سيتين

الإثنين 20/يوليه/2020 - 01:03 م
تشافي
تشافي
Advertisements
عمر سلامة

بعد خسارة برشلونة لقب الدوري الإسباني والهزيمة الأخيرة من أوساساونا ظهرت العديد من التقارير التي تشير إلى أن إدارة النادي الكاتلوني تحاول التعاقد مع مدرب جديد وتوجيه الشكر للمدرب الحالي كيكي سيتين خصوصا بعد تصريحات نجم الفريق ليونيل ميسي التي هاجم فيها الإدارة.

 

وفي خلال السطور التالية يرصد صدى البلد أبرز أسماء المدربين المرشحين لتدريب برشلونة في الموسم الجديد:

 

كشف موقع "le10sport" الفرنسي عن هوية المرشح الأول لدى إدارة جوسيب بارتوميو، رئيس نادي برشلونة من أجل قيادة الفريق الكتالوني، بديلا عن المدرب الحالي كيكي سيتين.

إقرأ ايضا| إسماعيل يوسف: الخطيب من أحرف 3 لاعبين في تاريخ الكرة المصرية

 

ولمزيد من التفاصيل حول إحتمالية تعاقد برشلونة مع تشافي تابع الفيديوجراف :

 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميسي: سيتين أساء فهم تصريحاتي عن قدرة برشلونة على التتويج بدوري أبطال أوروبا

رئيس النادي يتفاوض مع والده.. برشلونة يتحرك لتجديد عقد ميسي مقابل راتب ضخم

ميسي وبرشلونة.. رحيل يحسمه عاملان.. ونجاح أسطورى يستحق النهاية السعيدة

رئيس برشلونة يحسم مصير ميسي مع الفريق الكتالوني بعد الخلافات الأخيرة

رغم خسارة الدوري.. برشلونة يستقر على استمرار مدربه عامين

بعد خسارة الدوري الإسباني.. الفرنسي لوران بلان مرشح لتدريب برشلونة

ترشيحاتنا

تعرف على ترتيب أغلى المدن الجديدة وفقا لوزارة الإسكان

للحاصلين على شهادة الثانوية العام الماضي.. بدء تلقي طلبات الالتحاق بـ كلية الشرطة اليوم

سوزوكي تطرح أرتيجا suzuki artega الجديدة في مصر .. صور

شاب يعتدي على أمه بالسب وإغراقها بالماء.. فيديو

متى تصلي صلاة الصبح إذا استيقظت بعد طلوع الشمس؟

المالك يدفع للمستأجر 40% من القيمة البيعية للوحدة السكنية لتملكها..مشروع قانون للإيجار القديم

AdvertisementS

30 يوما على الخط الأحمر..كيف أوقفت مصر تمدد الاحتلال التركي فى ليبيا ؟

عيار 21 يصل لـ مستوى تاريخي.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 20-7-2020

بشرى سارة .. هاني الناظر يكشف موعد نهاية كورونا في مصر «فيديو»

بعد لقائها سفير بكين.. وزيرة الصحة : مصر ستصبح مركزا لتصنيع لقاح كورونا بأفريقيا

كوارث سد النهضة تبدأ.. الصيادون فى كينيا يصرخون من تناقص الأسماك

احنا آسفين .. الإسكان تكشف مفاجأة عن تسليم وحدات الإعلان 8

المالك يدفع للمستأجر 40% من القيمة البيعية للوحدة السكنية لتملكها..مشروع قانون للإيجار القديم

أنا من الشرقية والخلاف على الملابس.. شاهد كيف رد عماد متعب على اتهام زوجته بالعنصرية؟

الموت يفجع الفنانة ميار الببلاوي .. تفاصيل

تسبب هلوسة وسكتة دماغية.. 3 أشياء لا تفرط فى تناولهم

حدث ليلا.. تركيا تعلن موقفها من مواجهة مصر في ليبيا.. الملك سلمان يدخل المستشفى.. إطلاق مسبار الأمل الإماراتي للمريخ

تطور مفاجئ .. الكاف يدرس تعديل نظام نهائيات دوي أبطال إفريقيا من جديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطفلة المعجزة.. رضيعة حديثة الولادة تعود للحياة بعد إعلان وفاتها

مسبار الأمل .. وزير إماراتي توقع وصول بلاده إلى المريخ منذ 7 سنوات.. تعرف عليه

فولكس فاجن تطرح باسات volkswagen passat 2020.. صور