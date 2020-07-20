تشافي أم بلان.. من الأقرب لتدريب برشلونة بعد قرب رحيل كيكي سيتين

بعد خسارة برشلونة لقب الدوري الإسباني والهزيمة الأخيرة من أوساساونا ظهرت العديد من التقارير التي تشير إلى أن إدارة النادي الكاتلوني تحاول التعاقد مع مدرب جديد وتوجيه الشكر للمدرب الحالي كيكي سيتين خصوصا بعد تصريحات نجم الفريق ليونيل ميسي التي هاجم فيها الإدارة.

وفي خلال السطور التالية يرصد صدى البلد أبرز أسماء المدربين المرشحين لتدريب برشلونة في الموسم الجديد:

كشف موقع "le10sport" الفرنسي عن هوية المرشح الأول لدى إدارة جوسيب بارتوميو، رئيس نادي برشلونة من أجل قيادة الفريق الكتالوني، بديلا عن المدرب الحالي كيكي سيتين.

ولمزيد من التفاصيل حول إحتمالية تعاقد برشلونة مع تشافي تابع الفيديوجراف :