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رياضة

إسماعيل يوسف: الخطيب من أحرف 3 لاعبين في تاريخ الكرة المصرية

الأحد 19/يوليه/2020 - 02:56 ص
الخطيب
الخطيب
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عمرو ابوبكر
قال إسماعيل يوسف "تيجانا"، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن الكرة المصرية على مدار تاريخها تضم عددا كبيرا من اللاعبين المميزين.


وأكد إسماعيل يوسف في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الخطيب وحسن شحاتة وحمدي نوح أحرف ثلاثة لاعبين في تاريخ مصر".


وأشار إلى أن هناك العديد من اللاعبين المتميزين، إلا أن هذا الثلاثي يعد من أحرف وأبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية من وجهة نظره.


جدير بالذكر أن، محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قدم 11 بلاغا ضد رئيس نادي الزمالك بسبب التجاوزات التي تحدث على فضائية القلعة البيضاء ضد النادي الأهلي.  
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